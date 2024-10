“No queda otra opción que presionar”: María Corina Machado sobre Gobierno Maduro

En diálogo con La W, la líder opositora venezolana María Corina Machado habló sobre la falta de resultados oficiales de las elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio y la expectativa de lo que pasará el 10 de enero de 2025 –fecha en la que debe posesionarse el presidente electo para su nuevo periodo–.

Sobre el rol de la comunidad internacional, considerando que la mediación de Brasil y Colombia parece estar estancada, Machado aseguró que “las actas están en manos no solamente de la OEA (Organización de Estados Americanos), sino del mundo”.

“Son actas oficiales del Consejo Nacional Electoral que fueron entregadas a nuestros testigos y muchos de ellos arriesgaron sus vidas para cuidarlas, procesarlas, digitalizarlas y sacarlas del país. Hoy el mundo puede constatar la verdad de lo ocurrido el 28 de julio y es que Edmundo González Urrutia ganó con más del 67% de los votos y, por lo tanto, es el presidente electo de Venezuela”, afirmó.

En esa línea, sobre qué pasará con las relaciones entre Colombia y Venezuela, teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro ha dicho que no reconoce a Nicolás Maduro hasta que no se hagan públicas las actas, Machado afirmó que “habría que preguntárselo” al mandatario, pero insistió en que “la realidad es nítida”.

Por eso, agregó: “Con un enorme esfuerzo, enfrentamos las reglas de la tiranía para un proceso en el que claramente no eran elecciones limpias y libres, todos lo saben. Fue una gesta épica en la que, sin plata ni medios de comunicación, con toda la persecución imaginable y con las reglas de la tiranía, arrasamos. Si hubieran sido unas elecciones mínimamente competitivas, el resultado no hubiera sido 70% – 30%, probablemente hubiese sido algo más parecido a 90% – 10%”.

En cuanto a la reacción del presidente Nicolás Maduro a las actas que tiene la OEA, Machado la calificó como “brutal y cruel”, puesto que una juez en el estado Carabobo condenó a siete menores de edad después de haber sido torturados por protestar horas después de la elección.

“Este es el estado de terror que está sembrando Maduro hoy y es la realidad que el mundo conoce, no puede decir que no. Esto no tiene vuelta atrás y no queda otra opción que poner toda la presión interna y externa sobre Nicolás Maduro para que entienda que el costo de permanecer en el poder se va a incrementar a tal punto en que su mejor opción será aceptar los términos de una transición negociada”. añadió.

Así, Machado admitió que espera mayor acción de parte de la comunidad internacional y que “todas estas declaraciones e informes que se han presentado en estas últimas semanas son muy valiosas porque dan pie a las próximas acciones”.

Escuche la entrevista a María Corina Machado en La W:

