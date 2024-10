En vivo: así avanza la reforma laboral en la Cámara de Representantes

La plenaria de la Cámara continuó el debate de la reforma laboral en medio de roces entre la oposición y la mesa directiva de esa corporación, pues congresistas han hecho múltiples denuncias por falta de garantías.

De hecho, el debate de este 7 de octubre inició con una dura discusión, pues se abrió la sesión sin que la Comisión de Ética de la Cámara hubiese resuelto las recusaciones que pesan sobre varios congresistas. Tanto así que la bancada de Cambio Radical se tuvo que retirar, pues las recusaciones les impiden permanecer en la discusión.

Ahora, la sesión inició con 34 artículos pendientes de discusión. En todo caso, ya se han aprobado varios puntos polémicos. De hecho, la semana pasada se aprobó el artículo que establece el inicio de la jornada nocturna desde las 7 de la noche.

Este lunes se avanzó con la discusión del artículo 18, sobre las licencias laborales, que finalmente se aprobó, pero sectores independientes denunciaron que el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, no permitió la discusión de las proposiciones, que, entre otras cosas, pedían que fuese obligatorio presentar excusa firmada para acceder a la licencia.

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, fue una de las voces que denunció que Salamanca no permitió la discusión rigurosa: “Las proposiciones no fueron argumentadas y no fueron sustentadas (...) Permítanos debatir con garantías”, dijo.

En este sentido, con la aprobación del punto 18, se le concederá al trabajador licencias para: ejercer el voto, calamidad doméstica comprobada, desempeñar comisiones sindicales, asistir a citas médicas programadas o de urgencia (incluido ciclos menstruales incapacitantes), asistir a obligaciones escolares de los hijos, atender asuntos judiciales, entre otros.