Procuraduría formuló cargos al exdirector del Instituto de Idiomas de la UPTC en Tunja

Tunja

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el director del Instituto Internacional de Idiomas de Ia Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, UPTC, (2015 – 2021), Alexander Ortiz Carvajal, por presuntas irregularidades en el recaudo de al menos $1.933 millones cobrados a estudiantes de pregrado y posgrado para certificarles el cumplimiento del requisito obligatorio de idioma extranjero, necesario para graduarse.

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, entre 2015 y 2021, el funcionario, siendo director del instituto de idiomas de la universidad, conformó la empresa privada, International Language Institute and Books, de la cual era representante legal, con un objeto social similar al de sus funciones como servidor público y así, a través de cuentas bancarias privadas recibió cerca de 7.976 consignaciones de los estudiantes de los diferentes programas de la UPTC.

El cargo endilgado tiene que ver con la presunta recepción de dinero a cambio de actos que debía ejecutar en el desempeño de sus funciones públicas, recursos que provenían de personas que tenían interés en asuntos sometidos a su conocimiento. La falta fue calificada provisionalmente como Gravísima a título de dolo.

La reacción de los docentes

Ante esta formulación de cargos de la Procuraduría General contra Alexander Ortiz Carvajal, exdirector del Instituto Internacional de Idiomas de Ia Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (UPTC), los docentes indicaron que esta es una gran noticia para ellos y la universidad.

“Es una buena noticia para nosotros los docentes del Instituto Internacional de Idiomas quienes hemos venido llevando a cabo el proceso de las denuncias y vemos con buenos ojos que las autoridades por fin empiecen a indagar procesos que estaban desde años atrás, desde 2019, 2020. Sin embargo, con lo que muestra la Procuraduría, nosotros queremos también resaltar lo siguiente. El profesor Alexander Ortiz estuvo como director del instituto hasta 2024 y las pruebas también se han dado a conocer hasta esa fecha de 2024. La administración de la universidad desde febrero también sabía de estas pruebas que se entregaron y no se sabe aún qué está pasando internamente porque Control Interno Disciplinario no ha dado ningún informe. Nos seguimos preguntando si aún creen en los errores humanos y si aún creen en que realmente las cosas no venían sucediendo como como se decía”, indicó Lizeth Larrota, docente de la Uptc.

La docente señaló que desde Control Interno Disciplinario de la universidad no se ha dado a conocer el resultado de la investigación que hicieron al exdirector del instituto de idiomas.

“No conocemos absolutamente nada, tampoco internamente no nos han dado a conocer nada, el profesor Alexander Ortiz, antiguo director del instituto, aún labora en la Uptc como docente, no del Instituto Internacional de Idiomas, sino de la escuela de idiomas como docente. Él ya no es director, pero no sabemos nada de las investigaciones”, añadió.