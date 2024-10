‘Ausencia’ es una de las canciones más legendarias en el mundo de la música vallenata, siendo versionada por grandes del género como Jorge Oñate e incluso en otros idiomas como el inglés.

La W conversó con el creador de esta canción, el compositor y artista Santander Durán Escalona, quien relató cómo fue el proceso que generó el nacimiento de esta icónica letra.

“La compuse hace muchos años durante un festival de vallenato, me enfermé y no pude asistir, me quedé solo en casa, en una cama inmensa. Tomé mi guitarra para distraerme en medio de mi soledad, mientras todo el mundo estaba de fiesta, empecé a escribir y terminé la canción a la 1:20 de la mañana. Todavía tengo el papel donde redacté el texto original”, relató el artista.

En cuanto a el sentir de ‘Ausencia’, Santander Durán aseguró que se trata de la manifestación del sentimiento de soledad.

“Se trata de todas esas personas que en algún momento de la vida tienen momentos de ausencia, ese sentimiento de falta de una compañía, con quien compartir no solo una relación erótica o sentimental, sino también el cariño, el afecto con el otro, con los parientes, con los padres”, dijo.

Finalmente, se refirió al éxito y versiones de su canción en el idioma inglés, asegurando que la canción “abrió puertas”.

“La canción ha llegado a las comunidades colombianas que se encuentran en el exilio o fuera del país por alguna razón, para ellos es esa nostalgia, como un himno nacional alternativo, me siento muy orgulloso de eso”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Se convirtió en un himno”: Santander Durán recordó en La W su gran éxito ‘Ausencia’ 06:56 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1728313869_888_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche W Radio en vivo