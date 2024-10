Al Oído | “Sea más rigurosa, usted puede”: Juvinao a Carrascal

Contexto rápido, el motivo de la discordia se da porque la Cámara de Representantes aprobó el artículo 18 de la reforma laboral, que permitirá que no sea obligatorio para un empleado presentar el certificado médico en caso de incapacidad. Es decir, simplemente bastaría la palabra del empleado, lo que es irresponsable, y no solo eso, no sé qué empleador pueda soportar tal cosa.

De ser aprobado, a usted, que tiene un negocio o pequeña empresa, le pueden decir que les dio -una gripa fuerte o un dolor de cabeza que los incapacitó- pero no tendrían que evidenciar ni acreditar eso, claro, usted sí debe pagar la incapacidad.

¿Quién podría soportar eso como empresa?

Las cargas para las empresas pequeñas serán gigantes y esto solo hará que se cierren cada día más las medianas y pequeñas, que son las que mueven la economía del país, y así dicen que cuidan el empleo de los trabajadores, cuando lo único que van a hacer es generar despidos masivos y cierres.

Y ahí va el punto, la representante Carrascal fue quien defendió semejante artículo, por lo que la representante Juvinao, del Partido Verde, le recordó que la misma María Fernanda se había ausentado hace unos meses del Congreso por una supuesta gripa, con excusa médica, solo que en su día de incapacidad salió a marchar. Según Catherine Juvinao, la representante Carrascal abusó de la excusa médica.

También dejó en evidencia la proposición que la ponente y el Gobierno, según Juvinao, “NO quiso avalarnos y que incorporaba las incapacidades acreditadas por el médico tratante en caso de enfermedad”.

A lo que la representante Carrascal expresó que no era cierto y que avalaron la proposición de la representante Katherine Miranda. Solo que esa proposición no tiene relación con lo que afirmó la ponente.

María Fernanda Carrascal, al final, expresó que después de diez horas no se iba a quedar en peleas innecesarias, sino que haría su labor más importante: lactar a su bebé de 3 meses.

LA ÑAPA

La que frenó el tráfico en el Congreso fue la representante Carolina Arbeláez, quien sorprendió con un ataúd con el que explicaba los empleos que podría enterrar la reforma laboral de llegarse a aprobar y, además, expresó su preocupación frente a los pequeños y medianos empresarios que podrían quebrar al no poder asumir nuevos costos.