Denuncian proyecto urbanístico en zona rural de Cúcuta que estaría causando inundaciones

Una difícil situación se está denunciando en la vereda El Pórtico, del corregimiento San Pedro de Cúcuta. Cada vez que llueve, varias casas terminan inundadas.

“Ha sido un poco triste, e un momento a otro la casa se llena de agua. Tenemos más de 40 años viviendo acá y esto nunca había pasado. Desde que comenzaron a intervenir ese lote comenzó el dolor de cabeza. Con la primera lluvia nos llegó mucho barro, la segunda se nos inundó todo como a las 10 de la noche, se nos dañó todo. El viernes pasado volvió a llover y otra vez se metió el agua como 30 cm a la casa y anoche otra vez” dijo Liliana Bustos, una de las afectadas.

Por su parte, Blanca Ester Bustos, lideresa de la organización campesino ANUC argumentó qué está pasando en su comunidad. “La situación se está presentando por la angustia desmejorada de hacer plata de los politiqueros de turno de la ciudad de Cúcuta y Los Patios que está detrás de este episodio (..) con quienes tenemos pleitos pendientes por temas de territorio en el Consejo de Estado para decisión, nosotros tenemos titularidades muy antiguas y ellos hicieron aclaratorias de áreas y tienen todo esto vendido. La constructora sin importarle los derechos de los raizales, sin convocar a la comunidad, el choque cultural que esto va a tener, acaban de intervenir el Callejón de Los Indios, están haciendo cortes al cerro y obviamente todo colapsa, porque desvían las correntías naturales de las aguas, generando un impacto ambiental”.

Añadió además Bustos, en su denuncia que al parecer esta constructora “no tienen plan de manejo ambiental, no tienen licencia ambiental, no tienen sistema de alcantarillado propio, a pesar que esta comunidad fue declarada zona especial histórica en el sentido histórico, geográfico, cultural y ecológico de Cúcuta, a través del acuerdo 058 de 1993 que nos protege, se está haciendo intervención de nuestros cerros, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestro entorno”.

Es decir, según lo narró la comunidad, la construcción de un proyecto urbanístico de más de 300 viviendas, estaría generando esta problemática que deja en riesgo a decenas de familias que, cada vez que llueve, terminan con sus viviendas inundadas de lodo y agua.