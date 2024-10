Presidente de Cámara responde a críticas: “Mi apellido no es Petro, es Salamanca”

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, ha sido objeto de duras críticas por parte de diversos sectores, que lo señalan de no brindar garantías en el debate de la reforma laboral.

Los señalamientos tienen que ver especialmente con el artículo 18, que regula las licencias laborales, pues según la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, no se le permitió la discusión de las proposiciones modificatorias.

“Las proposiciones no fueron argumentadas y no fueron sustentadas (...). Permítanos debatir con garantías”, señaló Juvinao sobre la supuesta falta de espacio para defender su proposición que pedía certificación para las licencias laborales.

En respuesta, Salamanca negó los señalamientos: “No es verdad. Se abrió la discusión y el artículo 18 tuvo una amplia deliberación. Lo que se hizo fue votar por aparte el artículo 18 como lo solicitaron varias bancadas. Más de media hora en este artículo”, afirmó.

Adicionalmente, al inicio de la sesión se le cuestionó a Salamanca que dio comienzo al debate sin que la Comisión de Ética hubiera resuelto las recusaciones presentadas contra miembros del partido Cambio Radical, bancada que tuvo que abandonar el recinto.

De hecho, las recusaciones no solo apartaron a Cambio Radical del debate, sino que, al cierre de la discusión de este lunes, se presentaron nuevas recusaciones en contra de miembros de la Alianza Verde.

El presidente de la Cámara también pidió no responsabilizarlo por los resultados de las deliberaciones: “No me echen la culpa de todo, mi apellido no es Petro, es Salamanca”, agregó, refiriéndose a las tensiones sobre las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.