Presidente Petro posesionó a Elizabeth Becerra como magistrada del Consejo de Estado

El presidente Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, posesionó a Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada del Consejo de Estado. Asumirá el despacho que dejó vacante el exmagistrado César Palomino Cortés.

La nueva magistrada es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en derecho administrativo de la Universidad Santo Tomás de la misma ciudad, y tiene una maestría en derecho con énfasis en derecho público de la Universidad Externado de Colombia.

Durante la posesión, el mandatario también invitó a la justicia a hacer parte del diálogo enmarcado en el Acuerdo Nacional, anunciado por el Gobierno hace unos días.

“Es con verdades que podemos cambiar la historia, no es mintiéndonos, como ha sido la tradición política de Colombia, decir una cosa y hacer otra, no ser francos. La única manera de dialogar es con franqueza; dialogar sí que creo que es la solución de Colombia. Lo he propuesto con todos, hasta con quienes han ordenado mi asesinato”, dijo el mandatario.

Además, el mandatario planteó la idea de que el pueblo tiene la soberanía para determinar el rumbo del país, incluso de la justicia.

“(…) A veces no se quiere escuchar el voto popular. México, no sé si equivocado o no, lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si sea el mejor camino, pero eso no surge de la nada. América Latina está viendo que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas, que deben fluir con la vida”, puntualizó.