“Estamos lejos de un golpe de Estado”: congresistas sobre pliego de cargos a campaña Petro

La formulación de cargos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña del presidente Gustavo Petro generó diversas reacciones desde distintos sectores políticos, al igual que los señalamientos del presidente Petro, quien habló de un supuesto golpe de Estado.

Al respecto, la senadora Aída Avella, de la coalición del Pacto Histórico, pasó por los micrófonos de La W y aseguró que la investigación terminará en un “juicio político” disfrazado. Incluso, aseveró que el CNE está ejerciendo prevaricato.

Así pues, denunció un posible “golpe blando” contra el presidente Gustavo Petro. Según dijo, la Constitución protege al presidente de investigaciones administrativas y reiteró que, a su parecer, el CNE no tiene la competencia para indagar al mandatario.

“Aquí hay un golpe blando en proceso, un golpe que se ve a todas luces, es decir, aquí todo lo que sucede es culpa del presidente, no se reconoce absolutamente nada por parte de la oposición, hay una cuestión que inevitablemente nos lleva a concluir que aquí sí hay pasos grandes para quitarle la Presidencia”, señaló la senadora.

Además, se refirió a la investigación que también abrió el CNE contra su partido, la Unión Patriótica (UP), y sostuvo que esta decisión representa una revictimización de las persecuciones políticas que históricamente ha enfrentado la UP.

No obstante, el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, quien es denunciante del presidente Petro en la Comisión de Acusación, sostuvo que el proceso debe avanzar y que, a su parecer, aunque existe la posibilidad de que desde el Congreso se active una investigación, eso no indica que se esté gestando un golpe de Estado: “Es muy importante que no nos dejemos llevar de una narrativa engañosa cuando se habla de golpe de Estado”, dijo

“El juicio lo hace la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo cual está en nuestra legislación. Y es muy importante que no nos dejemos llevar por una narrativa engañosa, cuando se habla de golpe de estado y se repite buscando que al final eso se convierta en una verdad. Ahí están las pruebas, donde se violaron los topes y eso es lo que se debe investigar”, señaló el representante.

Finalmente, el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, también rechazó la narrativa del golpe de Estado y afirmó que, de encontrarse culpable la campaña, la consecuencia sería una sanción administrativa, no una destitución presidencial.

Explicó que la investigación del CNE es de carácter administrativo y que las garantías procesales están aseguradas en la Comisión de Acusaciones. “Políticamente se le quiere dar un tinte que no es. Yo no entiendo cómo puede terminar una investigación, una actuación administrativa del Consejo Nacional Electoral, en un golpe de estado, porque sencillamente la consecuencia sería una multa, una sanción pecuniaria”, señaló Deluque.