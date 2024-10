No se ha hecho efectivo un apoyo por parte del MinDeporte para David Alonso: Fedemotos

El reciente campeonato mundial obtenido en Moto 3 de David Alonso puso sobre la mesa la ausencia de dineros por parte del Ministerio del Deporte para el desarrollo deportivo del motociclista colombo-español.

Carlos Ramírez, presidente de Fedemotos atendió a los micrófonos de W Radio y mencionó, en primera instancia, el hito deportivo conseguido por el deportista de 18 años. “Para el motociclismo colombiano es todo un honor tener un representante que corre por el país que lo hace con todo el amor del mundo. Se convirtió en todo un símbolo para la camada de deportistas que viene en camino haciendo historia en las pistas colombianas. David es el primer colombiano que logra conseguir un título de estos”.

Le puede interesar El piloto colombiano David Alonso es el nuevo campeón del mundo de Moto3

Se conoció que Fedemotos solicitó un aporte económico al Ministerio del Deporte para continuar apoyando el desarrollo de este deportista y aún no tienen respuesta.

“No se ha obtenido o no se ha hecho efectivo un apoyo por parte del Ministerio para este deportista. Lo hemos postulado dos años seguidos al programa ‘Imagen Colombia’ en el exterior, David Alonso se postuló en 2023 pero por un tema de trámite y demoras por parte del Ministerio en la firma de los convenios, no se logró materializar dentro del convenio que se estaba ejecutando”, afirmó el presidente de la Federación.

En diciembre de 2023 David Alonso estuvo en Colombia y tuvo contacto con el ministerio, donde se realizaron una serie de eventos para establecer una relación más cercana, “se comprometieron que para 2024 iba a ser incluido en el programa, nosotros hicimos todos los procedimientos y el 27 de ese mes, se radicó la iniciativa para David y otros deportistas que hacen el mismo proceso, pero no volvimos a tener ningún tipo de comunicación. Hemos estado insistiendo bastante a lo largo del año por ese recurso y hasta el 6 de octubre de este año escuchamos que no había recursos”.

Según el presidente de Fedemotos, hay proyectos que se radican para recibir dineros y que el Ministerio desembolsó 500 millones de pesos para el vigente año.

“Con el Ministerio se firman diferentes tipos de convenios, año tras año nos dan un apoyo entre los 300 y 500 millones para la ejecución de las actividades deportivas según los tipos de proyectos. El primero es el calendario Nacional que es el que nos aprobaron, en los de ‘Imagen Colombia’ y ‘Eventos Especiales’ tampoco tuvimos respuesta”.