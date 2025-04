¿Cómo evitar complicaciones en los virus? Algunos contagios por cambios climáticos

Este martes, 8 de abril, llegó a los micrófonos de Salud y Algo Más, el infectólogo y experto en epidemiología clínica, Carlos Álvarez, para hablar de algunos virus a los que puede ser propenso durante estas vacaciones de Semana Santa.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI), un virus “es un microorganismo infeccioso que consta de un segmento de ácido nucleico (ADN o ARN) rodeado por una cubierta proteica. Un virus no puede replicarse solo; por el contrario, debe infectar a las células y usar componentes de la célula huésped para fabricar copias de sí mismo”.

El especialista en salud explicó cómo evitar algunos virus a los que puede estar expuesto por factores como el cambio de clima o estar en un entorno desconocido.

¿Cómo evitar complicaciones de virus por picaduras de mosquito?

Álvarez explicó que uno de los orígenes de los virus como dengue, Chikunguña o fiebre amarilla es la picadura del mosquito que los produce.

Por lo que el especialista de la salud recomendó el uso apropiado de repelente, con una frecuencia determinada, aplicar mínimo cada dos horas si realiza actividad física.

Este mosquito tiende a picar en los horarios de 6:00 a 9:00 de la mañana y de 4:00 a 6:30 de la tarde.

¿Cómo evitar el virus de la influenza?

La temporada de lluvias está activa y se estima que culminará hasta junio, por lo que hay una transición de virus respiratorios que pueden circular casi que, al mismo tiempo, incluso solo por contacto de manos, aseguró Álvarez.

Las medidas de prevención son las mismas del Covid-19:

Lavado de manos frecuente

Uso de tapabocas si hay inicios del virus o estoy en un espacio cerrado con más persona.

Prevención para su salud en climas tropicales

Los mosquitos no solo pueden causar el dengue sino también la malaria, así que hay que analizar cuáles son las zonas del país que están más propensas a circular este virus, según Álvarez.

El mosquito de la malaria pica por la noche, así que el infectólogo recomendó hacer uso de toldillo y repelente. En caso de tener síntomas como fiebre o malestar general, es necesario asistir al médico e informarle de la zona a la que fue a viajar.

¿Cómo prevenir la Gastroenteritis?

La gastroenteritis es la Inflamación del intestino que puede ocurrir por bacterias, por lo tanto, es importante lavarse las manos de manera constante, antes y después de ir al baño, con el fin de eliminar los microorganismos.

También se recomienda comer alimentos hervidos o cocinados, evitar beber mientras come y no aplicarle hielo a las bebidas donde no haya certeza de la calidad de agua.

