Presidente Petro reconoció aumento en extorsión y dijo que preocupa el homicidio en Bogotá

En medio de un encuentro con veteranos de la fuerza pública, el presidente Gustavo Petro señaló que los índices de algunos delitos han bajado en el país en lo corrido del año 2024. Sin embargo, preocupa la extorsión y el homicidio en Bogotá.

Petro dijo que el homicidio ha disminuido un 2.9%, “muy poco, pero disminuye, lo contrario sigue siendo Bogotá, que no era así antes, pero sí ahora, hay que mirar bien Bogotá como un caso que no permite que caiga más la tasa de homicidios en el conjunto de Colombia. Hay 363 municipios del país en donde no ha ocurrido ningún homicidio y de los 32 departamentos, 17 han experimentado una reducción real del homicidio (…) las ciudades que más han caído son Sincelejo, Cali, Medellín, que sigue haciendo un gran esfuerzo, y San José del Guaviare en términos de tasas”.

Además, añadió el presidente que el secuestro ha caído un 30% en un año. “Se había disparado, es decir, estamos cayendo de arriba, 46 víctimas de secuestro han sido rescatadas, 18% por denuncias, ha caído el hurto a personas también, el hurto a viviendas 17% por denuncias, 22% el hurto a comercio por denuncias, 1,9% el hurto a automotores, el hurto a celulares 22% por denuncias y el hurto de motocicletas 7,9%”.