Soluciones W: Madre soltera de Tunja recibirá beca para cumplir su sueño de estudiar

La educación tiene el poder de transformar vidas, y eso lo sabe bien Lorena Moreno, una madre soltera de 31 años de Tunja, Boyacá, cuyo mayor sueño es brindar un mejor futuro a su hija a través de una carrera profesional. “Tengo una hija de 10 años y soy madre soltera. He soñado con estudiar una carrera profesional, pero por razones económicas no he podido hacerlo. Sé que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar vidas, y no pierdo la esperanza de conseguir una beca”, compartió Lorena en los micrófonos de La W.

La historia de Lorena, marcada por la perseverancia y el anhelo de superación, conmovió a la audiencia y llegó a los oídos del Politécnico Grancolombiano, una de las instituciones de educación superior más importantes del país, reconocida por su compromiso con la inclusión y el acceso a la educación.

Fue entonces cuando Lucía Solano, Vicerrectora de Crecimiento del Politécnico Grancolombiano, se unió al programa para sorprender a Lorena con una noticia que cambiaría su vida: “Lorena, es un placer para nosotros informarte que, a través de nuestro programa Huella Grancolombiana, te otorgamos una beca completa para estudiar el primer semestre de Contaduría Pública. Este es solo el inicio de tu camino hacia el éxito profesional, y estamos muy orgullosos de que hagas parte de nuestra familia”.

El programa Huella Grancolombiana ha entregado más de 30,000 becas a lo largo de una década, beneficiando a miles de estudiantes de todo el país. “Muchos de ellos son los primeros en sus familias en acceder a la educación superior”, señaló Solano. Además, el Politécnico no solo otorga la beca para el primer semestre, sino que, al cumplir con los requisitos de rendimiento académico, los estudiantes pueden continuar con este apoyo a lo largo de su carrera.

Entre lágrimas de felicidad, Lorena expresó su gratitud: “Esto es algo que deseaba profundamente. Sé que la educación es el camino para cambiar vidas, y este es el primer paso para un futuro mejor para mi hija y para mí. Gracias al Politécnico Grancolombiano y a Soluciones W por esta oportunidad, estoy completamente feliz”.

El Politécnico Grancolombiano también anunció su próxima gala anual “Todos somos un mismo latido”, un evento de recaudación de fondos para el programa Huella Grancolombiana, que continuará brindando acceso a la educación superior a estudiantes de todo el país. La fiesta, que tendrá lugar el 9 de noviembre en Bogotá, busca generar más oportunidades y apoyar a jóvenes talentosos como Lorena. Para unirse a la causa, puede escribir a huellagrancolombiana@poligran.edu.co.

Gracias a este acto de solidaridad, el sueño de Lorena Moreno de convertirse en profesional ya no es solo una ilusión, sino una realidad en camino. ¡Una vez más, la educación abre puertas, y el futuro brilla con más esperanza!

Escuche esta Solución W: