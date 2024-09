Soluciones W: Estudiantes de bajos recursos irán a cine por primera vez

En la pequeña vereda Aguacatal, ubicada en el municipio de Pijao, Quindío, un grupo de 50 estudiantes, la mayoría de la comunidad indígena Embera Chamí, está a punto de vivir un acontecimiento única en sus vidas: ir al cine por primera vez. Esta oportunidad surge gracias al esfuerzo de su profesora, Patricia Garzón, y la respuesta solidaria de varias empresas comprometidas.

Todo comenzó cuando la profesora Garzón, maestra rural de la escuela I.E. La Mariela, se atrevió a compartir la necesidad de sus estudiantes con Soluciones W.

“Quiero llevar a mis estudiantes a cine en Armenia, pero no tenemos los recursos. La entrada y el transporte son imposibles de costear para ellos. Estos niños no solo no han visto una película en una sala de cine, sino que muchos nunca han salido de su comunidad rural. Mi sueño es que puedan conocer la ciudad y vivir esta experiencia que marcaría sus vidas”, expresó la educadora.

El mensaje de la profesora no pasó desapercibido. Cine Colombia, conocida por su compromiso social y su misión de brindar entretenimiento a todos los rincones del país, se conmovió con la historia. El presidente de la compañía, Munir Falah, anunció que Cine Colombia donaría las entradas para que los estudiantes pudieran disfrutar de una película en sus salas de Armenia, asegurándose de que la experiencia fuera inolvidable para ellos.

Pero aún faltaba un elemento importante: el transporte. Fue entonces cuando la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), en alianza con Comoquin, decidió sumarse a la causa. José Yesid Rodríguez, presidente ejecutivo de ADITT, se comprometió a garantizar el transporte desde Pijao hasta Armenia, facilitando el traslado de los niños y permitiendo que este sueño se convirtiera en una realidad completa.

Para estos niños, que viven en condiciones de vulnerabilidad y aislamiento, el cine no es solo una oportunidad de entretenimiento; representa una ventana al mundo, una posibilidad de soñar con realidades más amplias y descubrir lo que hay más allá de las montañas que rodean su vereda. La profesora Garzón, quien ha dedicado años a la enseñanza en áreas rurales, sabe lo significativo que será este viaje.

“Ver una película en una sala de cine, sentir la emoción de estar en un lugar tan diferente a su cotidianidad, es algo que cambiará sus vidas para siempre. Para ellos, y para mí, esto es más que una simple salida”, afirmó.

El impacto de esta iniciativa va mucho más allá de un día de diversión. Es un recordatorio del poder transformador de la educación y la cultura, y de cómo, con un poco de solidaridad, se pueden abrir puertas a oportunidades que para muchos parecen inalcanzables. Esta colaboración entre empresas y la comunidad rural de Pijao quedará en sus corazones como un recuerdo de que los sueños, por más lejanos que parezcan, pueden cumplirse.

Foto: Suministrada Ampliar

Foto: Suministrada Ampliar

Escuche la Solución W: