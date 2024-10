Alerta por desaparición de familia colombiana en México

Barranquilla

La alerta fue realizada por Mili Pautt Racedo, hermana de Aylin Pautt Racedo, quien estaría desaparecida en México con su compañero sentimental, Edwin Núñez y su hijo de un año.

La familia, que reside en el municipio de Galapa en el departamento del Atlántico, se encontraba de vacaciones en el país.

Después de pasar varios días en Cancún, se dirigieron a la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México, lugar que visitarían por “temas de fe”.

“El niño desde que nació siempre tenía como problemas pulmonares, así que les habían recomendado mucho que lo llevaran a la Basílica y que le hicieran una ‘manda’ al niño”, indicó Mili Pautt Racedo, hermana de Aylin Pautt Racedo.

Fue en este último trayecto en el que, viajando en un bus, fueron supuestamente detenidos por una patrulla, momento en el que perdieron comunicación con la familia.

“Ya a las 10:57 horas de México, 11:57 horas en Colombia ella nos indica en un mensaje por el grupo de la familia en Whatsapp que los han detenido y que los han bajado del bus, anexando una foto como de la vía donde estaban”, dijo Racedo.

Horas después sin saber sobre sus familiares, Racedo aseguró que recibieron una llamada de una persona con el indicativo de México, en la que dijeron que tenían a su hermana pero que debían entregar una suma de dinero a cambio.

“No nos dieron ninguna prueba, entonces hicimos caso omiso. Lo tomamos como una presunta extorsión debido a que el tema ya estaba en los medios”, señaló.

De acuerdo con los familiares de los desaparecidos, se comunicaron al número de Emergencias de la Embajada de Colombia en México, donde les indicaron que se inició el protocolo del caso y las indagaciones correspondientes.

“Yo volví y me comuniqué y me dijeron: ya estamos hablando con tu otra hermana, quien nos envío los documentos, la patrulla y vamos a emprender la investigación de a quién realmente pertenece la patrulla. Es la única información que me han dado en la línea de Emergencia”, afirmó.

Ante el hecho, la familia pidió a las autoridades investigar lo sucedido, teniendo en cuenta que no tienen información del estado de los dos adultos y el menor de un año.