MinDefensa de Israel sobre Pegasus: “hasta donde sabemos, la transacción se hizo”

El pasado 10 de octubre, los periodistas Gur Megiddo y Avi Scharf publicaron en el diario Hareetz de Israel nuevos detalles sobre la presunta compra del software espía ‘Pegasus’ en 2021 durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), la cual fue denunciada por el presidente Gustavo Petro el pasado 4 de septiembre.

Según el artículo, titulado ‘NSO’s Cash-for-cyber Deal Pushed by Israeli Official Sparks Criminal Probe in Colombia’ (‘Acuerdo de NSO de dinero a cambio de ciberseguridad impulsado por funcionario israelí genera investigación criminal en Colombia’), el ministro de Defensa israelí respondió a un derecho de petición de los periodistas del diario económico de Haaretz, TheMarker, y aseguró “que creía que la transacción se había realizado”.

Así son las declaraciones del ministro que recoge el artículo:

“Al igual que con otras transacciones, el Ministerio de Defensa confirmó a un banco la existencia de una licencia de comercialización y exportación para la empresa. Hasta donde sabemos, la transacción se llevó a cabo”.

La cartera también precisa que, como es habitual en relación con las transacciones de seguridad, “no se mencionó el nombre del país involucrado”.

En esa línea, el Ministerio de Defensa israelí advierte que “sus preguntas (las de los periodistas) se refieren a una transacción comercial entre una empresa y un gobierno extranjero que no fue promovida por el ‘establishment’ de defensa”.

Por otra parte, en este mismo artículo, Haaretz revela que, tras llevar a cabo una búsqueda de detalles en el dominio público, conoció que hubo dos viajes en los que participaron aviones privados israelíes. Dichos aviones, agrega, partieron del Aeropuerto Internacional Ben-Gurion cerca de Tel Aviv, aterrizaron en Bogotá y luego regresaron a Israel, alrededor de las fechas que citó el presidente Petro.

La trayectoria de los aviones que señala el medio israelí habría sido la siguiente:

El primer avión, un Bombardier Challenger , aterrizó en Bogotá el 26 de junio de 2021 y regresó a Israel el mismo día. El presidente afirmó que el dinero llegó a Israel el 27 de junio.

, aterrizó en Bogotá el y regresó a Israel el mismo día. El presidente afirmó que el dinero llegó a Israel el 27 de junio. El segundo avión, un Gulfstream, aterrizó en Bogotá el 17 de septiembre y en Israel el 19 de septiembre. Petro dijo que el informe del banco sobre el depósito del dinero fue presentado el 22 de septiembre.

Es preciso aclarar que, según Meggido y Scharf, a pesar de que ambos aviones son propiedad de particulares, estos se alquilan a terceros cuando los propietarios no los utilizan.

El primer envío de dinero presuntamente habría involucrado 5,5 millones de dólares en efectivo en la cuenta de NSO Group (dueña del software espía) en el Banco Hapoalim. Posteriormente, se habría depositado un segundo pago de US$ 5,5 millones en septiembre de ese año, el cual fue informado por el banco informó el 22 de septiembre. No obstante, las fuentes contactadas por TheMarker no pudieron explicar a qué se debe la diferencia de dos millones de dólares en el precio de compra del software espía.

Hasta el momento, ninguna agencia del gobierno de aquel entonces ha reconocido estar involucrada en la compra de este software.