Habría estrategias de defensa distintas: Henao por renuncia a defensa de Nicolás Petro

El abogado penalista Diego Henao renunció a la defensa de Nicolás Petro Burgos, en medio del proceso que se adelanta en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Ahora, solicitud de reprogramación hecha por Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, será resuelta durante dicha audiencia. El juez, basándose en la Ley 906 de 2004, estableció que cualquier decisión sobre la renuncia del abogado y las solicitudes procesales correspondientes se tomará de manera oral en las fechas señaladas. Todas las partes involucradas en el proceso deberán comparecer , y será en el transcurso de las sesiones donde el despacho judicial adoptará las decisiones que en derecho correspondan, incluyendo si se acepta o no la renuncia de Henao Vargas.

En ese sentido, el mismo Diego Henao habló en W Fin De Semana sobre su renuncia.

“La renuncia se da porque ya llega un momento en donde después de 1 año y 3 meses de ejercer una defensa técnica parece ser que hay unas estrategias distintas, entonces me voy a hacer un costado para que se puedan desarrollar como mejor se pueda y se pueda establecer un mejor escenario judicial para para el señor Nicolás Petro”.

Ahora, la renuncia del defensor del hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, se presentó justo cuando la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que existen acercamientos con la defensa para construir un preacuerdo.

Y así destacó que “maniobras dilatorias no ha habido, yo llevo 1 año y medio, 1 año y 3 meses más o menos en ese proceso, y se hizo un ejercicio juicioso y muy serio. Lo que pasa es que si en este momento se están generando unas estrategias defensivas diferentes pues seguramente que están buscando un escenario judicial dentro de la ley mejor para el señor Nicolás Petro; yo no hago sino desear que esto prospere y que se dé de la mejor manera, pero no me parece de ninguna manera que sea maniobra dilatoria”, concluyó.

