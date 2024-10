Caso Pegasus: Aerocivil dice no tener registro de aviones israelíes señalados por Haaretz

Tras la denuncia hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro, los periodistas Gur Megiddo y Avi Scharf publicaron el 10 de octubre en el diario Hareetz de Israel detalles hasta ahora desconocidos sobre la compra de Colombia del software espía Pegasus en 2021.

Según el artículo, titulado ‘NSO’s Cash-for-cyber Deal Pushed by Israeli Official Sparks Criminal Probe in Colombia’ (‘Acuerdo de NSO de dinero a cambio de ciberseguridad impulsado por funcionario israelí genera investigación criminal en Colombia’), el ministro de Defensa israelí respondió a un derecho de petición de los periodistas del diario económico de Haaretz, TheMarker, y aseguró “que creía que la transacción (de compra de ‘Pegasus’) se había realizado”.

En el texto se señalan las declaraciones del ministro de Defensa israelí en las que confirma la transacción por la compra del malware.

“Al igual que con otras transacciones, el Ministerio de Defensa confirmó a un banco la existencia de una licencia de comercialización y exportación para la empresa. Hasta donde sabemos, la transacción se llevó a cabo”.

Tras esto, La W decidió cruzar la información publicada en el diario Hareetz sobre los viajes que hicieron los aviones privados de Israel hacia Bogotá. Es por esto que este medio consultó con el director de operaciones de la Aeronáutica Civil, quien dio su versión.

“En atención a lo consultado, me permito informarle que se revisó el registro de vuelos ejecutados para las fechas mencionadas y no se encontró ningún vuelo procedente de Tel Aviv con el tipo de aeronave señalado”.