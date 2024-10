Concejal de Salamina, Caldas es denunciado por su expareja por maltrato físico

Manizales

A través de su cuenta personal en redes sociales Valentina Londoño, pareja del concejal denunció que fue víctima de maltratos físicos y psicológicos por parte del señor Juan José Cañón. La mujer ya oficializó la denuncia ante la Fiscalía donde aportó audios de la noche en la que fue golpeada y además fotografías. Valentina comentó que esta persona la golpeó y la encerró en un apartamento del municipio de Salamina, Caldas.

“Me mordió el codo, me pegó un puño en el seno izquierdo, en el abdomen y me lanzó el celular en la cara. Además, me manipulaba atal punto de decirme mi amor, yo no te pegué simplemente se te cayó el celular en la cara. He cogido valor y ya instauré ante las autoridades competentes todas las denuncias respectivas de estos hechos”, relató la expareja sentimental.

Valentina explicó que al principio le dio miedo denunciar, pero comentó en estos casos las mujeres no deben normalizar el maltrato. En W Radio hablamos con el concejal involucrado quien informó que en las próximas horas enviará un comunicado argumentando su versión de los hechos.

Por su parte, Gente en Movimiento colectividad a la que pertenece el concejal envió una comunicación indicando que iniciará una investigación interna que pasará a un comité de ética y enviaron un mensaje de solidaridad a la víctima

