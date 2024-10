Israel y EE.UU. han destruido una sociedad completa: médico voluntario en Franja de Gaza

El doctor Feroze Sidhwa, cirujano general y de traumatología, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su experiencia como médico voluntario en la Franja de Gaza del 25 de marzo al 8 de abril, tiempo en que vivió de cerca la guerra que hoy sigue escalándose en el Medio Oriente.

“Gaza necesita ayuda ahora mismo, no en 30 días, y se necesita hacer con resultados, que se puedan ver los camiones que entran, los pasos humanitarios (…) Eso sí, esto es bueno para que no muera la gente, pero no soluciona el problema, no importa cuanta comida entre si continúan los bombardeos”, aseguró el médico.

Una de las situaciones más difíciles que vivió Sidhwa en ejercicio de sus funciones fue el atender a niños con balas en sus cabezas y otras partes de su cuerpo, pues considera que no se trató de accidentes, sino de que ellos también eran el objetivo.

“Cerca al hospital de Gaza se ha presentado esta situación, es difícil creer que sea algo accidental, es una realidad muy dura, no se puede negar Israel está atacando directamente a la población civil”, dijo.

No hay esperanza en la Franja de Gaza

Sidhwa habló también de sus perspectivas de la Franja de Gaza, mencionando que los menores han tenido un fuerte impacto psicológico al tener que crecer en medio de la guerra.

“Esta guerra le esta quitando el futuro a los niños en la Franja de Gaza sin ninguna justificación (…) Mi intención siempre fue ayudar, por más difícil que fuera, intentamos salvar la vida de todos, murieron muchas personas. Nunca llegó nadie de Hamás al hospital”, agregó.

Finalmente, se refirió al accionar de Israel y Estados Unidos atacando Gaza, considerando que “no es un tema de proporcionalidad”.

“¿Qué está haciendo Israel atacando Gaza y Estados Unidos apoyándolo?, no creo que se estén defendiendo. Es clave que Israel quiere destruir la Franja de Gaza y básicamente, ya lo ha logrado. Han acabado con todo, han matado a miles, han destruido una sociedad completa. Es un genocidio. Uno no puede decir -voy a torturar para protegerme, voy a violar para protegerme-, es muy claro lo que quieren hacer”, cerró.

