Audifarma suspende entrega de medicamentos a afiliados de Nueva EPS

Audifarma, uno de los principales operadores farmacéuticos del país, decidió suspender unilateralmente la entrega de medicamentos a los afiliados de Nueva EPS, la entidad de salud más grande de Colombia.

Esta decisión ha generado preocupación entre los usuarios, especialmente por los problemas recurrentes en la entrega de fármacos esenciales incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Tanto el Ministerio de Salud como Nueva EPS han solicitado a Audifarma que garantice la entrega de los medicamentos por un período mínimo de seis meses para mitigar las posibles afectaciones.

El Dr. Julio Alberto Rincón Ramírez, agente interventor de Nueva EPS, expresó su frustración ante la situación, afirmando que Audifarma ha bloqueado la entrega de medicamentos debido a supuestos problemas de pago por parte de la entidad de salud.

Sin embargo, Rincón aseguró que la EPS ha pagado más del 100% de los servicios facturados a Audifarma durante 2024, incluidas partidas por conceptos como el Presupuesto Máximo, que aún no ha sido recibido.

“La excusa del supuesto no pago pone en riesgo la salud de los colombianos. Hemos cumplido con todos los pagos, por lo que no entendemos por qué los pacientes no son atendidos”, declaró Rincón.

A pesar de este conflicto, Nueva EPS ha tomado medidas para garantizar la atención de los 5.121 pacientes que estaban siendo atendidos por la IPS especializada de Audifarma. De acuerdo con Rincón, el 98% de estos pacientes ya han sido reasignados a otras redes de salud de alta calificación.

En respuesta a la crisis, la entidad de salud ha implementado un plan para mejorar los contratos con otros operadores farmacéuticos y desconcentrar la entrega de medicamentos en grandes operadores, buscando así una cobertura más amplia en todo el país. Además, Nueva EPS está en conversaciones con la industria farmacéutica, esperando concretar acuerdos en los próximos meses que mejoren la disponibilidad de medicamentos en hospitales y centros de salud.

El Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la Superintendencia Nacional de Salud, están monitoreando la situación y trabajando para garantizar que los medicamentos sigan llegando a los usuarios de manera oportuna. Mientras tanto, Nueva EPS ha habilitado su call center y canales digitales, como WhatsApp, para que los afiliados puedan reportar problemas en la entrega de medicamentos y gestionar sus casos de manera más eficiente.