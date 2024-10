Pagos para Ejército y Policía quedarían en limbo con proyecto sobre participaciones: Anif

En este momento se está discutiendo en el Congreso un acto legislativo para reformar la Constitución con el que los congresistas buscan profundizar la descentralización y aumentar las transferencias que hace el Gobierno a los entes territoriales: departamentos y municipios. Sin embargo, el centro de estudios económicos Anif asegura que “la fórmula es insostenible” y “podría llevar al colapso financiero del Estado.

Al respecto, José Ignacio López, presidente de Anif, afirmó que “eso implicaría que la mitad de esa de esos recaudos irían a las regiones y eso pondría una presión fiscal enorme en el Gobierno. De tal suerte que hay dos escenarios posibles: que eventualmente el Gobierno no pueda cumplir y se reviente con este la responsabilidad fiscal o dos, un escenario donde el Gobierno central básicamente no tendría ningún recurso para ser ni inversión, ni proyectos sociales, ni para ningún tipo de subsidios. Incluso, sería tan extrema la situación que no queda claro que habría recursos, o sea, por ejemplo, pagar el Ejército y la Policía”.

La pregunta que se planteó es si entonces los departamentos financiarían sus propios ejércitos o programas sociales.

Por eso enfatizó en su alerta: “bienvenida a la descentralización, pero miremos cuál es la fórmula que se está proponiendo, porque si llegamos a ese nivel de inflexibilidad y compromiso de los recursos del Gobierno, pues casi que todas las competencias tendrían que estar en función de los departamentos, no habría capacidad estatal para ser ni grandes proyectos de infraestructura a través de vigencia futuras”.