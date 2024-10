Fenalco sobre reforma laboral: “no va a haber empresa que aguante”

El gremio de los comerciantes (Fenalco) aseguró que la reforma laboral aprobada en la Cámara, a la que solo le faltan dos debates para convertirse en ley, “castiga a las micro, pequeñas y medianas empresas”, que son el 97% del tejido empresarial del país.

“La plenaria de la Cámara ha conservado muchos de los artículos que contienen disposiciones nocivas para el empleo y para la economía del país. Dentro de esos artículos, preocupa especialmente la reducción de la jornada diurna hasta las siete de la noche. Esta disposición, que aumentará los costos laborales en 8.95% y el aumento de la remuneración en domingos y festivos, que implica un aumento del 25% de los costos; afectarán especialmente al comercio, las tiendas de barrio, panaderías, cafeterías, restaurantes, hoteles, empresas de transporte, logística y vigilancia, entre muchas actividades de la economía”, señaló el gremio en un comunicado.

Otros de los artículos que le preocupan a Fenalco son el pago a aprendices del SENA y la licencia de paternidad. Por eso asegura que “con este y otros artículos que, inclusive no fueron debatidos, no va a haber empresa que aguante, a no ser que se vuelva totalmente informal”.

Y es que según una encuesta del gremio, el 31% de los empresarios manifestó que de llegar a encarecerse los costos laborales, producto de la reforma, tendrían que verse obligados a reducir o evitar la contratación de nuevo personal; el 21% de los empresarios ajustaría los horarios de atención para reducir costos; el 19% afirmó que tendría que hacer ajuste de precios; el 17% acudiría a sustituir mano de obra por tecnología; el 12% prescindiría de personal no contratado a término indefinido; el 7% reduciría los turnos de trabajo nocturno y el 6% estudiaría la posibilidad de cerrar puntos de venta.

Por tanto, el gremio remató diciendo que este “sigue siendo un proyecto que profundizará los privilegios de unas minorías, aumentará sustancialmente los costos para los empresarios y emprendedores y conducirá a la pérdida de empleos formales, sin dar solución al desempleo y la informalidad”.