Petro dice que la COP16 será inaugurada “bajo amenaza”: “nerviosos estamos todos”

Desde el Catón Militar de Puerto Jordán, en Arauca, el presidente Gustavo Petro se refirió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16, que tendrá lugar en Colombia la próxima semana.

Según el mandatario, este evento es el “más grande que ha hecho Colombia ante el mundo” y rechazó que esté bajo amenazas.

“No defendemos la muerte, defendemos la vida. Y como en Colombia, que es la potencia mundial de la vida, he dicho, que ahora en unos días inauguramos quizás el primer evento internacional también bajo amenaza. Nerviosos estamos todos, para que no pase nada malo”, dijo Petro.

También subrayó la necesidad de que Colombia sea una vitrina de la cultura y su biodiversidad, pero no de la violencia: “Hay quienes quisieran que esa fuese una vitrina de la violencia y la muerte. Y hay quienes queremos que sea la vitrina de lo más hermoso que hay en Colombia. Su cultura, su diversidad natural.”

“Cuando uno camina por el mundo, al final queda la sensación de que Colombia es uno de los países más hermosos de la tierra. Y esa hermosura tiene que ver con la cantidad de vegetación que ustedes ven aquí, de diferentes especies, colores, de todos los verdes. Eso no se ve en el mundo”, expresó.