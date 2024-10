Acusan a Air-e de incumplir obligaciones contractuales y piden liquidación

Desde la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos emitieron un pronunciamiento frente a la suspensión de términos de PQR’s, anunciado por la intervenida empresa de energía Air-e.

A través de un comunicado, la comercializadora indicó que se definió suspender los términos de las respuestas a la ciudadanía, y que la gestión se retomará el 30 noviembre de 2024, como consecuencia de “la contingencia que se presenta desde el 2 de septiembre con el hackeo de sus sistemas comerciales”.

Ante el anuncio, la Liga Nacional de Usuarios, capítulo de la Región Caribe, consideró que este es un grave incumplimiento de las obligaciones de Air-e, establecidas tanto en el contrato de condiciones uniformes, como en la ley 142 de 1994.

“Especialmente la del artículo 152, que señala que es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos”, explicaron.

Además, señalaron que la consecuencia del caso del incumplimiento de una cláusula de la esencia del contrato de condiciones uniformes, “es que el usuario no queda obligado a cumplir sus obligaciones, por aplicación del principio de excepción de contrato no cumplido”.

“Por estas consideraciones, la empresa, no solo debe suspender todos los términos relativos al trámite de peticiones, quejas, reclamaciones y recursos, sino también los términos de pago de las facturas, pues también es un derecho del usuario discutir el precio, en los términos del artículo 147 de la ley 142. Asimismo, no proceden las suspensiones del servicio, por falta de pago oportuno, pues no hay garantía de respeto para el debido proceso”, dijo Norman Alarcón, representante de la Liga de Usuarios.

Finalmente, reiteraron su petición al Gobierno nacional para que la intervención de la empresa Air-e, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos sea con fines de liquidación, y para que se realice una auditoría forense a la entidad.

“Que defina que la intervención de la empresa Air-e es con fines de liquidación, porque no tendría presentación invertir miles de millones de pesos de todos los colombianos para devolverle la empresa cero kilómetros a quienes se enriquecieron con contratos leoninos, defraudaron la confianza pública y cometieron toda clase de abusos y violaciones al debido proceso de los usuarios”, concluyeron.