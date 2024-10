Compra de hoja de coca, ¿oportunidad para combatir el narcotráfico o “incentivo perverso”?

Los representantes Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, y Diógenes Quintero, de Asofadhaca, hablaron con W Fin De Semana a propósito de la propuesta de que el Estado compre la hoja de coca a los campesinos en Colombia.

Para Ocampo, la mencionado por el presidente de la República, Gustavo Petro, es una propuesta que se desarrollará en El Plateado, Cauca, como un piloto para el resto del país. “Hay que mirar qué tan viable puede resultar”.

De esta manera, destacó que “la única forma de sacar el narcotráfico ha sido regulando”, por lo que dio el ejemplo de Estados Unidos. “Eso trajo desarrollo y lo primero fue acabar la ilegalidad”.

Es por esto que recordó que al hablar de hoja de coca no se habla de cocaína, pues esta tiene diversos usos “científicos y agroecológicos”, por lo que es una oportunidad que el país no debería desaprovechar.

Por su parte, el representante Quintero fue contundente al señalar que la compra de la hoja de coca por parte del Estado puede ser un “incentivo perverso”.

“Estoy seguro que ese es un tema que se le ocurrió al presidente. esa iniciativa no ha pasado por el consejo de ministros, no está reglamentada. Petro nos pone a hablar del tema, pero no veo cómo puede ser efectiva y no soluciona el problema. Puede ser un incentivo perverso”, indicó.

Reviva el debate en el audio adjunto