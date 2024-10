Al Oído: Gobierno y ELN hablarán a pesar de las 86 violaciones al cese al fuego ¡el colmo!

Mientras el Gobierno sigue permitiendo de todo por parte del ELN y siguen creyendo que ellos tienen intención de paz, resulta que este grupo intensifica su violencia y ya son 86 acciones terroristas después del cese al fuego desde el pasado 3 de agosto hasta el 22 de octubre de este año.

Pese a que se presentaron 21 hechos de terrorismo en contra de la infraestructura, uno en contra de la población y 22 ataques a la fuerza pública, el ELN y el Gobierno Nacional se reunirán en Caracas, Venezuela, en la primera semana de noviembre.

Como quien dice, entre más atacan, más los sientan juiciosos y le exigen más. Qué dolor, cero muestras de paz y cero carácter del Gobierno.

Pasamos a lo que mejor describe al Gobierno, la falta de respeto

Resulta que como la viceministra de Ambiente no llegó a reunirse con los mineros de Santander y le pareció efectivo hacerlo por videoconferencia, los manifestantes se ofendieron, levantaron la reunión y ¿adivinen qué? Pues siguen los bloqueos. Hoy son tres los departamentos afectados: Santander, Norte de Santander y Boyacá.

La que se puso la camiseta de la 10 por los niños del país fue la representante Carolina Arbeláez, quien dijo ‘no no no, cómo es eso que hay un artículo (el 7) que dice que se busca la rebaja de pena de violadores y asesinos de niños y acá no pasa nada.

Arrancó la maratón y ella misma fue al Senado y Cámara y recogió las firmas para solicitar a los ponentes la eliminación del artículo. Firmaron casi 130 congresistas, ojalá los ponentes prioricen a los niños no favores diferentes.

Calientan motores las marchas

Se darán cita el próximo 23 de noviembre para marchar en contra del Gobierno, pues muchos no consideran que el presidente esté gobernando como tanto prometió: muchas promesas incumplidas, la peor ejecución de la historia, casos de corrupción, discursos de odio y populistas que dejan a muchos en peligro.

Esta marcha es liderada por grupos ciudadanos que están invitando a las familias colombianas a salir a las calles en paz y a demostrar el amor a Colombia.

Finalmente, si creían que nuestro embajador Roy Barreras está viajando mucho a Colombia, prepárense para verlo del todo porque en tres meses, de acuerdo a la información que hay, ya renunciaría porque ustedes saben hay que alistar campaña presidencial.