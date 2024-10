Ministro de Defensa israelí afirmó que al atacar Irán, “el mundo” entenderá su preparación

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró este miércoles que cuando su país lance su anunciado e inminente ataque contra Irán “el mundo entenderá” la preparación que conllevó.

“Cuando ataquemos Irán, todos entenderán qué hicieron en el proceso de preparación y entrenamiento”, auguró Gallant ante las tropas en una visita a la base de Hatzerim de la Fuerza Aérea, en el sur del país.

Durante su encuentro con los pilotos, el titular de Defensa insistió en que todos aquellos que atacaron Israel en el último año “pagaron un alto precio”, en referencia entre otros a las muertes en ataques israelíes de los distintos líderes de Hamás en Gaza o del grupo chií Hizbulá en Líbano.

La visita de Gallant se produce en plena espera del ataque de Israel contra Irán, en represalia por el lanzamiento desde allí de 180 misiles balísticos contra territorio israelí, el pasado 1 de octubre.

La mayoría de los proyectiles fueron interceptados, si bien se produjeron algunos impactos en las inmediaciones de instalaciones militares en el centro y sur de Israel. Además, el ataque iraní causó un muerto al caer sobre un palestino en Cisjordania los restos de un misil interceptado.

Irán dijo estar respondiendo a su vez al bombardeo en Beirut que mató al líder de Hizbulá, Hasán Nasrala; y a la explosión en Teherán que mató al que fuera líder de Hamás, Ismail Haniyeh, la cual Israel nunca reivindicó ni desmintió.

Aún se desconocen los objetivos de Israel en Irán, si bien los agentes internacionales tratan de disuadir desde hace semanas a las autoridades israelíes de atacar refinerías de petróleo o instalaciones nucleares.

Ayer, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvo encuentros con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con Gallant para tratar la crisis en la región y, entre otros aspectos, intentar que moderen el alcance del ataque contra la república islámica.

“Si Israel comete un error, Irán reaccionará con fuerza”, dijo hoy el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin. “Israel puede hacernos daño, pero la reacción que recibirá y la magnitud del daño que causará estarán más allá de la imaginación”, sentenció.

Israel lidia con la presunta filtración de dos documentos de la inteligencia estadounidense sobre la preparación del ataque, según informó el domingo el medio Axios, los cuales fueron difundidos en un canal de la aplicación de mensajería Telegram.

El diario local The Times of Israel indica que estos documentos no han sido verificados, mientras que el Pentágono, desde donde presuntamente salió la filtración, no ha hecho comentarios al respecto.