Acceso a los medicamentos es responsabilidad de las EPS y gestores de suministro: MinSalud

Desde Cartagena el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, expresó su preocupación por el aumento en las PQR’s que se vienen adelantando contra los gestores farmacéuticos, por la tardanza y/u omisión en la entrega de los medicamentos a los usuarios de las EPS; poniendo en consideración el caso de Audifarma que habría en días pasado solicitado la suspensión del contrato para el suministro de los medicamentos a pacientes de Nueva EPS.

De acuerdo con el funcionario ya se habrían reunido en la mañana de este miércoles, 23 de octubre, en Bogotá con Audifarma para hablar puntualmente de los temas que habría que perfilar para acatar compromisos frente a la gestión de la entrega de los medicamentos.

“Audifarma reconoce que, durante este año, durante la medida de intervención de la Nueva EPS, se ha pagado inclusive más de lo que se ha facturado durante este año, que la deuda que queda es una deuda anterior a este proceso de intervención de la Nueva EPS, que hay un compromiso de generar primero una conciliación para entender realmente, de ese proceso, cuánto se adeuda al interior del sistema y cómo podemos hacer para garantizar que en todo momento, haya o no haya desmonte de servicios por parte de Audifarma para la población de Nueva EPS, siempre se protege el derecho a la salud de las personas y nunca se vaya a afectar la entrega de medicamentos”, expresó el funcionario.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que también estuvo en la ciudad, hizo un llamado para que, las EPS logren hacer los trámites con celeridad para el suministro de los mismos medicamentos, ya habiéndoles garantizado los recursos desde el Gobierno Nacional.

“Se habla de desabastecimiento y resulta que, lo que sucede no es que haya desabastecimiento, si no que no los están suministrado y allí la obligación de que las EPS, que se les paga a tiempo. Todo octubre ya está pago, y ya la primera semana de noviembre se paga todo el régimen subsidiado; entonces, es importante que podamos solucionar esos problemas, pero tiene que haber un acuerdo muy claro entre que las EPS paguen y al mismo tiempo los distribuidores cumplan con su deber de suministrar adecuadamente los medicamentos”, sostuvo el ministro.