Dos familias están viviendo un viacrucis en este momento en diferentes partes del país porque sus niños están desaparecidos. Por un lado, la niña Sayi Yiced Rivas de 14 años en el Cauca y por el otro, el niño Santiago Caicedo de 12 años en Istmina, Chocó.

“Desde el 3 de octubre mi hijo salió con un compañerito y nunca más volvió, no sabemos nada de él. Las autoridades no nos dicen nada. Me he quedado sola, los únicos que nos han apoyado ha sido la emisora y hoy ya tiene 21 desaparecido”, señaló la señora Luz Minota, madre del niño Santiago.

Lo que se sabe hasta el momento, es que el niño se encontraba nadando en un río con un amigo y que se cayó y la corriente se lo llevó, pero su mamá, dice que siente en su corazón que a él se lo llevaron.

“La defensa civil lo buscó por 8 días y no encontraron su cuerpecito. Él es un niño muy extrovertido, alegre, respeta a los adultos, siempre tiene un carisma para las personas. Mi corazón me dice que alguien se lo llevó, que alguien malo lo tiene”.

También estuvo ante los micrófonos de La W, Viviana Vásquez ella es quien ha estado al frente de la búsqueda de su prima hermana, Sayi desaparecida en el Cauca. Por conversaciones previas con la familia, se sabe que Sayi habría mantenido conversaciones con un hombre desconocido por Facebook.

“Hasta ayer, no teníamos noticia de ella, pero hoy me escribieron sobre un posible indicio de que la niña ya habría aparecido, pero no nos han confirmado. Al parecer es un hombre, pero tiene su perfil restringido "

Ampliar

Ampliar

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Familias en el Cauca y en el Chocó buscan a dos menores desaparecidos 06:16 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1729784137_912_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche W Radio en vivo