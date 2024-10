No creemos en la voluntad de concertación del gobierno frente al salario mínimo: Fenalco

En el marco de la Convención Góndola, que se lleva a cabo en Cartagena, el presidente de Fenalco Jaime Alberto Cabal, expuso las claridades de este sector frente a las negociaciones y eventuales propuestas del salario mínimo que entraría en vigencia en enero del 2025.

El representante de este gremio indica que, no ven del lado del gobierno nacional una voluntad para negociar y llegar concertar, lo que se viene para el país, en la discusión del salario mínimo.

“Este año estamos muy pesimistas, porque ya el Ministerio de Trabajo y la ministra mostraron el talante de no gustarle la concertación, es decir, con el proyecto de reforma laboral, que nunca fue concertado, como es obligación que hubiera pasado por la Comisión de Concertación Laboral, sino que fue básicamente concertada con los sindicatos, no con los empresarios, pues nosotros creemos que prácticamente no hay nada que concertar, ni hay buen ambiente ´para lograr un acuerdo con el salario mínimo”, expresó Cabal.

Para Fenalco, el hecho de que se esté adelantando una reforma laboral, es muy temprano para hablar de salario mínimo, porque insiste que esto podría generar un incremento por encima de 35% en los costos laborales para el 2025.

“Los costos laborales ya aprobados en lo que va corrido en la Cámara de la Reforma Laboral ya significan costos importantes. Las 2 horas de reducción de la jornada diurna le significan, por ejemplo, a los establecimientos de comercio, a los restaurantes, a los bares, a las empresas de vigilancia, a las empresas de transporte, logística, mantenimiento, aseo; que son las empresas que trabajan en la noche, le significan un incremento de 8.95%. El incremento adicional de pasar a festivos y dominicales del 75% al 100% de recargo, ya los costos se incrementarían al 18% y si le seguimos sumando pasar de 2 semanas a 4 semanas la paternidad y si le seguimos sumando volver los contratos de los aprendices del Sena, contratos laborales, pues obviamente estamos hablando de costos alrededor del 25% - 27%”, sostuvo el presidente de FENALCO.

Cabal expresa en que, un eventual aumento del salario mínimo también aumentará muy por encima las facultades de que el empresariado pueda asumir más del 35% de los costos laborales. Indica que, pese a que Fenalco ha estado dispuesto de sentarse en las mesas, no creen en la voluntad de concertación del Gobierno Nacional.