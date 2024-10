Padre de Roux aseguró que actuó diligentemente en caso de abuso sexual a menores

El padre Francisco de Roux defendió su actuación en el marco de la investigación interna dentro de la comunidad jesuita frente a los casos de abuso sexual cometidos por el padre Darío Chavarriaga (ya fallecido) en contra de Luis Fernando Llano y sus hermanas en 1976 en el colegio San Bartolomé.

El expresidente de la Comisión de la Verdad manifestó que actuó conforme a los estatutos canónicos y en un término menor a un mes retiró al padre Chavarriaga de su cargo como directivo dentro de la Universidad Javeriana. De Roux afirmó que el 24 de mayo del 2014 como jefe provincial jesuita recibió a Luis Fernando Llano en su oficina y el 15 de junio Chavarriaga estaba siendo sacado del puesto.

El sacerdote Chavarriaga además, de acuerdo con lo contado por el padre de Roux, le aceptó haber cometido los abusos sexuales contra las víctimas. La decisión del padre de Roux fue relegar a Chavarriaga a la enfermería donde habitaban los jesuitas terminales y se le suspendió la posibilidad de ofrecer misas. 6 meses después el padre Chavarriaga contrajo un cáncer y murió.

De acuerdo con el padre Francisco de Roux su actuación en el caso fue adecuada y si no envió el proceso a la Fiscalía fue porque un abogado al que consultó le indicó que el crimen había prescrito y porque en reunión con las víctimas, estas le indicaron que no era de su interés porque no querían afectar a la comunidad jesuita.

“Me dijeron que ellos no lo harían (traslado a la justicia ordinaria) por aprecio con la compañía de Jesús, advirtiendo que su hermana que estaba en México sí quería pago de dinero en la justicia civil. (...) Ellos estaban tranquilos, por supuesto las puertas quedaban abiertas” mencionó el padre de Roux.

El padre de Roux defendió haber hecho lo correcto con base en las herramientas que tenía a la mano y aseguró que repetiría su actuación, aunque a diferencia del 2014, de forma directa y sin dudarlo remitiría el caso directamente a la Fiscalía para que fuese investigado.

“Hoy cuando me preguntan si siento que hice plena justicia, ¿qué respondo? que apliqué todos los instrumentos que estaban en mis manos, lo hice con acogida al dolor de las víctimas y rápido, no manipulé a Luis Fernando y a sus hermanas para que se callaran. Pero si me preguntan qué haría hoy, les digo con franqueza, yo repetiría el proceso del código canónico pero una vez establecido el culpable, me presentaría con eso a la Fiscalía” señaló de Roux.

El expresidente de la Comisión de la Verdad contó además que informó al Vaticano sobre el proceso adelantado contra el padre Darío Chavarriaga y sus decisiones contra él, recibiendo una respuesta satisfactoria y de respaldo.

Francisco de Roux también indicó que presentó un derecho de petición en la Fiscalía General de la Nación para conocer si hay algún proceso que se adelante en su contra, reconociendo que en su momento, en aquel 2014, nunca pensó que le estuviese haciendo un daño a las víctimas con no remitir de oficio el proceso al ente investigador.