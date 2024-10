Caso Uribe: fuerte agarrón entre la defensa y las víctimas por interrumpir la audiencia.

Una fuerte discusión se presentó en medio de la audiencia preparatoria de juicio que se realizó en la mañana de este viernes; los protagonistas: el abogado Jaime Granados, defensor del exsenador Álvaro Uribe Vélez y el también penalista Miguel Ángel del Río, representante judicial de Deyanira Gómez, exesposa del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve y quien, además, ha sido reconocida como víctima, en este caso.

El altercado se inició cuando el abogado Granados solicitaba a la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que se autorice que Deyanira Gómez sea testigo en el juicio por presunta manipulación de testigos contra el también expresidente.

Mientras intervenía el jurista explicando las razones por las que considera que es vital que se decrete la prueba del testimonio de Gómez para demostrar la inocencia de Uribe Vélez, interrumpió el abogado Del Río.

Por lo que la juez Sandra Heredia se pronunció.

“Doctor Miguel Ángel, discúlpeme; ya en el momento oportuno ustedes tendrán la posibilidad de pronunciarse en relación con las solicitudes”, dijo la juez.

El abogado Del Río respondió: “es importante hacer una intervención en este momento porque la defensa está haciendo una valoración para mi representada y para mí inaceptable”.

Por su parte, Granados dijo que “se está afectando mi intervención como defensor” y la juez regañó a Del Río: “No vamos a hacer intervenciones impertinentes en este momento”.

También dijo que “no vamos a distraer el objeto de esa diligencia y en este momento tiene el uso de la palabra el doctor Granados y lo vamos a respetar”.

Al defensor de Deyanira Gómez lo conminó a guardar silencio y a presentar sus reparos a la solicitud de las pruebas en el momento procesal idóneo y no en este, donde el uso de la palabra la tiene la defensa.

“Doctor Miguel Ángel, yo sé que usted es el abogado de la señora Deyanira y tiene la posibilidad de oponerse, pero este no es el momento procesal oportuno”, aseguró la juez.

Del Río nuevamente intervino y dijo que “usted (refiriéndose a la juez), no me ha escuchado; lo que yo quiero decir es que el señor Granados está hablando de que se manipuló una evidencia aprobatoria” y la juez nuevamente le manifestó que “este no es el momento para esas discusiones”.

Ante los reiterados llamados de atención por interrumpir al penalista Granados, la juez le advirtió a Del Río de que, al seguir frenando el desarrollo de la audiencia, tomaría represalias en su contra.

“Doctor Miguel Ángel, si no va a respetar el uso de la palabra, me voy a ver en la penosa posibilidad de suspender su audio, porque no vamos a permitir que la audiencia se distraiga frente a otras circunstancias” y le ordenó a Granados continuar con su intervención.

Nuevamente el defensor de Deyanira Gómez le dijo al abogado de Uribe Vélez “pero respete a mi representada”.

Debido a esto, Granados pidió a la juez que bloqueara el micrófono de Del Río.

Así es muy difícil, su señoría, poder uno ejercer el derecho de defensa con estas constantes interrupciones del abogado Miguel Ángel del Río, que pareciera no entender su sol; con todo respeto, su señoría, solicito que se bloquee el micrófono porque me está interrumpiendo al hacer mi solicitud probatoria”.

Finalmente, el abogado Del Río aseguró “ya le dije que no voy a intervenir más, pero que respete, por favor, a la víctima”.

Esto ocurrió luego que el abogado Reynaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, también hubiese solicitado la palabra para intervenir en medio de la argumentación de Granados, a lo que la juez se opuso.