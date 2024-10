Fallo judicial complica futuro de La Rolita: debate entre concejales revela detalles

Bogotá

Bogotá enfrenta un escenario complejo tras un reciente fallo judicial que cuestiona la legalidad de la creación de la empresa de transporte La Rolita, aprobada en su momento por el Concejo de la ciudad.

En el programa de La W, de W Radio, dos concejales discutieron el tema: Humberto Amín, quien votó en contra del proyecto, y Julián Espinosa, quien lo apoyó. Espinosa, sin embargo, perdió conexión en medio de la entrevista y no volvió a comunicarse, por lo que la conversación se centró en la postura de Amín, quien argumentó haber advertido desde un inicio sobre la falta de estudios de prefactibilidad y los riesgos legales asociados.

La Rolita se estableció con el objetivo de ofrecer transporte público en Bogotá con una flota de buses eléctricos, buscando además una mayor inclusión femenina en su planta laboral. En su primer año de operación, logró movilizar a millones de pasajeros y se convirtió en un símbolo de sostenibilidad en la capital. Sin embargo, el reciente fallo del Tribunal Judicial señala que la aprobación del proyecto se dio sin estudios de respaldo fáctico, jurídico, financiero y técnico, violando así normativas esenciales.

Según el fallo, “no puede aceptarse que se promuevan entidades descentralizadas sin el respaldo requerido”. Esta afirmación fue citada durante el programa, en la que se cuestionó el compromiso de los miembros del Concejo y la administración al no haber considerado los requisitos legales mínimos para lanzar La Rolita.

El concejal Amín, quien votó en contra, subrayó que en su momento hizo “todas las averiguaciones pertinentes” y que presentó derechos de petición que evidenciaban la ausencia de estudios de viabilidad. “Se dijo que no contaba con los estudios necesarios y que no se podía crear este operador público”, explicó Amin, haciendo eco de su advertencia previa. Para él, el fallo judicial confirma que el Concejo, al aprobar el proyecto, ignoró una advertencia clara de ilegalidad.

Además, Amin indicó que el debate en el Concejo no giraba en torno a la necesidad de un operador público, sino a la falta de cumplimiento legal para su creación. “La discusión no era sobre la conveniencia de un operador público, sino sobre la legalidad de crear una entidad que no cumplía con los estudios mínimos”, enfatizó.

El fallo mantiene operativa a La Rolita, y según declaraciones de María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, se buscarán alternativas legales para garantizar su continuidad. Actualmente, La Rolita emplea a más de 700 personas y maneja rutas exclusivas en Bogotá, además de operar el cable de Ciudad Bolívar. La administración local aseguró que los servicios continuarán sin interrupción, pero el fallo exige a la Alcaldía considerar el cumplimiento legal necesario para evitar futuros conflictos.

En cuanto a posibles consecuencias económicas, Amin mencionó que la Contraloría podría evaluar un posible detrimento patrimonial. “Habrá que esperar el análisis de la Contraloría para determinar si hubo o no pérdidas, aunque parece evidente que la inversión en el proyecto puede estar en riesgo”, comentó.

Durante el debate en La W Radio, Amin recordó los nombres de los concejales que votaron a favor y en contra de la creación de La Rolita. Entre los 24 votos a favor estuvieron figuras cercanas a la administración de Claudia López, mientras que 21 concejales, incluyendo a Amin, votaron en contra, preocupados por el cumplimiento de los requisitos legales.

A pesar de la complejidad de la situación, Amin hizo un llamado a la calma a los usuarios del servicio, enfatizando que los problemas legales no deberían interrumpir la operación de La Rolita en el corto plazo. “El servicio se seguirá prestando mientras la Alcaldía y Transmilenio evalúan los próximos pasos legales”, explicó.

