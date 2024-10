Petro: “Yo no quiero más contratos de exploración y explotación de petróleo y gas”

En medio de la clausura de la Conferencia Interamericana de Ministras y Ministros del Trabajo de la OEA, el presidente Gustavo Petro reconoció que no quiere firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas en Colombia.

“Aquí me destrozan cada vez que digo esto porque me dicen: ¿Y el contrato de exploración de petróleo y los contratos de exploración? ¿Dónde están? Yo no quiero, porque yo sé que esa firmita de contratos nuevos de exploración lo que entraña dentro de 10 años o 15 es que todo lo que presenten nuestros hijos y nuestros nietos queden expuestos a la muerte total de la especie humana”, dijo el mandatario.

Justamente, el mandatario hizo esas afirmaciones cuando se adelanta un paro por cuenta de campesinos y mineros que rechazan el plan del Gobierno que busca declarar nuevas zonas de protección ambiental y, por ende, restringir varias de sus actividades, que incluso involucran el uso de maquinaria amarilla.

Por ahora, los bloqueos se presentan en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Santander, donde cientos de campesinos exigen garantías laborales.

Cabe recordar que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo un llamado al diálogo y a que no se usen vías de hecho en medio de estos bloqueos, que ya afectan el abastecimiento de alimentos en algunas zonas del país. Incluso, el alto funcionario aseguró que se analizan todas las posibilidades para modificar la normativa en aras de que no se afecten los derechos laborales de los mineros.