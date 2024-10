Ayuda humanitaria es un instrumento de Hamás para reclutar: Luis Fleischman sobre guerra

Luis Fleischman | Foto: Cortesía Hudak On Hollywood

Continúa la guerra en el Medio Oriente, donde Irán aseguró que “utilizará todas las herramientas disponibles” para responder al ataque de Israel contra objetivos militares, lo que sigue ubicando en el ojo de la opinión pública lo que ocurre en esta región y las acciones que han tomado diferentes países que tienen peso en este conflicto.

Luis Fleischman, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, experto en temas de Medio Oriente y seguridad nacional, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“La idea es eliminar los focos terroristas de Hamás en el norte de Gaza (…) Es importante que los medios traten de escuchar todo lo que se publica, no hay un genocidio porque eso es el exterminio de un pueblo, de una comunidad entera, y esto aquí no está pasando, lo que hace Israel es algo quirúrgico”, aseguró el profesor.

Asimismo, mencionó que por suerte solo se registró un muerto en los ataques de Israel a Irán, pero “la Secretaría de Salud de Gaza no es una fuente confiable de cifras, es una institución que esta en manos de Hamás, ellos no distinguen entre civiles y terroristas”.

Del mismo modo criticó a los que aceptaron estas cifras de muertos, destacando que solo las han aceptado y replicado los países que están contra Israel y las Naciones Unidas, donde calificó al secretario general Antonio Guterres como “un tipo sin credibilidad”.

¿Cómo hablar de una operación quirúrgica en medio de una guerra de hambre?

En cuanto a los señalamientos sobre una ‘guerra de hambre’ por parte de Israel en Gaza, Fleischman comentó que “Israel siempre ha dado ayuda humanitaria, eso sí, siempre se ha tenido lucha con Hamás porque la roban y después se la venden a la población. Aquí no hay una política de hambre, lo que se quiere es desplazar a los civiles a una zona segura para que los que mueran de hambre sean los terroristas”

El experto aprovechó opinar sobre el presidente Gustavo Petro, comentando que él, como otros presidentes, “no tiene idea de lo que ocurre en el Medio Oriente”.

Del mismo modo aseguró que Israel no dejará de atacar solo porque mueran civiles, pues es algo común en las guerras.

“A veces se paga el precio, la muerte de civiles ocurre en todas las guerras. Si Irán vuelve a atacar a Israel, este debe responder hasta al fin, yendo incluso hasta el reactor nuclear de Irán y atacando directamente a las autoridades de ese régimen, que son la cabeza de la serpiente”, dijo.

“Israel debe temerle al miedo”

Fleischman aseveró en los micrófonos de La W que “Israel ha demostrado que puede castigar fuertemente a sus enemigos (…) Hay que temerle al miedo, el tener miedo es algo que el enemigo va a ver y aprovechará, si Irán ve que Israel no tomará medidas contra la amenaza, quedará vulnerable. La debilidad es provocativa y genera más hostilidad. El miedo no debe ser un cálculo por parte de Israel”.

Finalmente, habló sobre las estrategias que está tomando Hamás en la guerra, asegurando que lo que quieren es regresar a Gaza, como si hubieran ganado la guerra.

“Pretender que no muera nadie no es realista, pretender que mueran pocos si lo es. La única forma de que haya una paz duradera es destruir el enemigo hasta el fin, y eso lo ha entendió Netanyahu (…) Hamás ha logrado apoderarse de la ayuda humanitaria, de hecho pasó a ser un instrumento en sus manos, pero todos los esfuerzos los han invertido en la guerra, no en proveer servicios a su gente”, cerró.

