Detienen a joven colombiano en Venezuela por presunto complot contra Maduro

El pasado 14 de septiembre a Arley Danilo Espitia Lara de 24 años vecino y amigo conocido de Umbita Boyacá, mientras pasaba la frontera de Ureña en el estado de Táchira de manera regular hacia Venezuela fue detenido por migración de ese país acusándolo de haber sido parte de un complot para derrocar a Nicolás Maduro.

Su hermana Lorena Espitia nos cuenta que hasta el momento no han recibido respuesta por parte de las autoridades colombianas que son cargadas en el caso.

«Mi hermano viajó, el día 13 de septiembre, al vecino país a Venezuela en compañía de una amiga que conoció en la ciudad de Bogotá, Paula Reyes Albarrán, ella es de nacionalidad venezolana. Viajaron el 13 de septiembre y allí la guardia militar, pasando la frontera, les pidió sus documentos y le retuvieron el pasaporte. Desde ahí, ya no hemos sabido nada de él. Solo hasta el 17 de octubre que salió una noticia en el periódico El Espectador, donde el señor Diosdado Cabello mencionó un grupo de mercenarios que tienen como objetivo derrocar el gobierno de Venezuela, hasta ese momento que se mencionó a mi hermano, pues es lo único que hemos sabido hasta el día de hoy, no hemos tenido comunicación con él yo busqué la manera de comunicarme y contactarme con la amiga con la que él se fue, pero hasta el momento no hemos sabido nada».

¿Se comunicaron con la embajada de Venezuela o con Cancillería Colombia?

«Si, nosotros fuimos a distintos centros gubernamentales: la Personería, la Defensoría del Pueblo, y también a la Embajada y a Cancillería y ahí nos comunicaron con una asesora mediante una línea azul y pues ahí no fue como mucho, y la información que nosotros obtuvimos, solamente era que teníamos que realizar una solicitud en línea y ya, no nos dijeron nada más»

¿Qué tipo de solicitud era?

«Era como con como una petición, como narrando los hechos, como pidiendo una ayuda de ellos para que, pues, ellos se pudieran contactar con la embajada de Venezuela, pero, pues, hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Asimismo, nos dijeron que no nos daban, como un día aproximado, unos días aproximados de respuesta».

¿Quién es Arley Danilo y a qué se dedica?

Él es agricultor. Él dedicó toda su vida al campo. Él también trabajó en la ciudad de Bogotá, trabajó en una empresa salsamentaría vendiéndole obleas. Él iba y venía y se la pasaba viajando. Hace poco viajó a la ciudad de Bogotá también a en busca de oportunidad de trabajo, y pues ahí fue donde conoció a esta joven de nacionalidad venezolana».

Lorena hace un llamado a las autoridades.

«Quiero aprovechar y hacer un llamado a los entes gubernamentales de Colombia, para que nos ayuden, porque hasta el día de hoy no tenemos razón de mi hermano, no sabemos en qué condiciones esté, no sabemos absolutamente nada y hay una familia que lo espera en casa. Él es inocente, tenemos la forma de demostrar que él es inocente, él es un agricultor, un campesino, entonces pedimos la ayuda de todo corazón que, pues es un momento difícil y muy complicado para nosotros, lo único que queremos es que nuestro hermano vuelva».