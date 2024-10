Viviana Vargas habla de presunto acoso de Diego Cancino: amigos lo vieron, serán testigos

Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el presunto caso de acoso sexual que sufrió por parte del ahora director de la SAE, Diego Cancino.

La trabajadora del Ministerio aclaró que en el momento en el que sucedieron los hechos ella no tenía “ningún espacio de confianza” con Cancino: “ni siquiera nos saludábamos de beso”.

Además, mencionó que amigos suyos que llegaron al lugar “se dieron cuenta” de lo sucedido, por lo que ellos serán testigos en el caso judicial contra el director de la SAE.

“En esto de la política hay muchos temas que no se pueden trabajar en un lugar público y lo entiendo. He tenido muchos almuerzos con personalidades políticas, cominudades LGBTI, comunidades negras, y nunca he tenido un problema”, afirmó.

Es por esto que rechazó que este tipo de denuncias de acoso sexual en contra de las mujeres sigan siendo calladas en la actualidad.

“Llevo 13 años trabajando como defensora de DDHH, es nefasto que este tipo de violencia siga siendo callada, no es justo que las mujeres sigamos siendo violentadas y vistas como objetos sexuales y no por nuestras capacidades”, señaló.

¿Espera alguna reacción del presidente Gustavo Petro por el caso Cancino?

Comentó que sí espera que el presidente Petro haga un pronunciamiento, pero aclaró que su interés no es intervenir en un proyecto de Gobierno.

“Apoyo al Gobierno y mi llamado solo es a que se haga justicia”, dijo.

De esta manera, destacó que muchas de las personas que están con el Pacto Histórico y el gobierno del cambio son defensores de Derechos Humanos como ella, por lo que pidió que este tipo de casos no se dejen de lago en el gobierno Petro.

“Yo admiro profesionalmente a Diego Cancino, pero debe ser una persona integral. Si la embarras, asúmelo”, sostuvo.

¿Qué dice Diego Cancino tras la denuncia de acoso sexual?

A través de un comunicado, el exviceministro del Interior, Diego Cancino, se pronunció sobre la denuncia en su contra por un presunto acoso sexual hacia Viviana Vargas Ávila, funcionaria del Ministerio del Interior.

“Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual en el marco de un encuentro entre excompañeros -ya que hacía más de un mes había salido del Ministerio del Interior-, y en el cual estuvimos acompañados de personas a quienes Viviana invitó, amigos suyos”, aseveró.

“Reafirmo mi compromiso de aportar todos los elementos que se requieran para que este asunto, doloroso para Viviana, para mí, para mi familia, amigos, compañeros y compañeras, se esclarezca completamente. Estoy comprometido con la justicia, la respeto y colaboraré plenamente con cualquier investigación para contribuir a la verdad en este tema tan delicado y que tanto dolor me causa. Esclarecer la verdad es imperativo y, al final, nos ayudará a todos y todas en el plano tanto personal como colectivo. Quienes me conocen saben de mi compromiso, respeto, constancia y entrega por la construcción de un país más justo y equitativo”, puntualizó.

