Javier Hernández Bonnet lanza libro con historias inéditas del fútbol colombiano

El periodista deportivo Javier Hernández Bonnet estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su libro ‘Lo jugué, lo soñé, lo gané’, el cual le lleva a los lectores anécdotas e historias imperdibles sobre el fútbol colombiano, en especial de la Selección Colombia.

“Ahí no hay ninguna historia que me contaron, no, es una historia de todo lo que viví con diversos personajes, con acciones muy polémicas, muchos de ellos inéditos”, afirmó.

¿Cómo descubrieron a ‘Pacho’ Maturana?

Una de las historias que cuenta en su libro fue cómo llegaron a descubrir el genio que fue Francisco Maturana, uno de los entrenadores más importantes en Colombia.

“Me llamó Carlos Fernando Giraldo, presidente del Caldas, y me dijo que necesitaba un director técnico, ‘urgente’. Entonces le recomendé a Hugo Gallego, un heredero de los conceptos de Ricardo de León”, dijo.

“Giraldo llevó el nombre de Gallego a la junta directiva del Caldas, lo derrotaron y nombraron a Hernando Piñeros como DT, pero duró muy poco tiempo”, añadió.

Fue en ese momento que reveló que en ese entonces él (Bonnet) asistía como paciente de Maturana, quien estaba volviendo al mundo del fútbol.

“En el 83, con la llegada de Luis Cubillas, comenzó a armarse una escuela en la que los directores técnicos de inferiores tenían la obligación de jugar como el equipo principal”, contó.

Tras esto, el presidente del Caldas lo volvió a llamar pidiéndole otro nombre para entrenador, por lo que decidió darle el de ‘Pacho’ Maturana.

Intimidades de la Selección Colombia para el Mundial del 94: ¿inestabilidad emocional del ‘Pibe’ Valderrama?

Bonnet mencionó que dicha historia inició meses antes del Mundial, cuando el Pibe sufrió una lesión que lo sacó de partidos preparatorios y no estaba en plenitud de condiciones.

Además, para ese entonces ya habían surgido nuevos talentos como ‘el Tren’ Valencia, Faustino Asprilla y Freddy Rincón.

“Allí se presentó un episodio en el que Maturana le pidió a los jugadores, luego de que se pierde ante Rumania y era que le devolvieran el equipo al ‘Pibe’”, comentó.

Asimismo, mencionó que el gran problema de la Selección Colombia del 94 es que los jugadores “no habían ganado nunca plata”, a excepción de Asprilla y Rincón, quienes ya tenían contratos millonarios.

“Cada uno fue a una concentración mal pensada, mal diseñada y en un hotel con muchas puertas de ingreso. Se convirtió en el lobbi del hotel en una especia de plaza de mercado, llegaba el de Nike, el de Adidas, el de Le Coq”, expresó.

Incluso, aseguró que esa Selección Colombia tenía buenos jugadores, pero no había integración, no existía grupo. Es por eso que recordó el caso de la muerte del hermano del ‘Chonto’ Herrera en medio del torneo, suceso del que muy pocos supieron.

Peticiones de Diego Armando Maradona en Barranquilla

En esta historia contó cuáles fueron las tres cosas que pidió Maradona en la capital del Atlántico y qué tuvieron que hacer para evitar un escándalo.

Conozca esta y más historias del fútbol en ‘Lo jugué, lo soñé, lo gané’.

