Nuevo interventor de Air-E, Edwin Palma, pidió paciencia a los usuarios de la empresa

En entrevista con W Radio, el nuevo interventor de Air – e, Edwin Palma, se pronunció tras su llegada al cargo, inicialmente pidió paciencia a los usuarios de la compañía y recordó que la situación que se registra con la misma y con la energía en la costa caribe es un problema estructural y que como tal, necesita una solución del mismo calibre.

Palma dijo “venimos a dejar todo acá para poder garantizar la prestación del servicio que es el reto inmediato que nos vendan energía de la generadora a precios justos es el principal reto para lograr que esto no se apague y luego mirar un plan de choque de mediano y largo plazo para tratar de que esta empresa sea sostenible en el tiempo pues como ocurre con el resto de las empresas del país porque la situación en la costa pues es una situación en particular”.

Frente a la verdadera posibilidad de que las tarifas de energía bajen en la costa caribe, teniendo en cuenta que esa ha sido una de las promesas del Gobierno tras su intervención a Air – e, pero que hasta la fecha no se ha evidenciado, el nuevo interventor Palma, aseguró que esa idea se puede ejecutar.

Agregó “lo que hemos encontrado es que, si se puede, es decir no es justo que los usuarios de la costa, no solamente los tres departamentos a los que Air – e les presta el servicio de energía, pues no es justo que los usuarios de la costa caribe paguen más que el promedio nacional”.

Frente a ese punto se añadió que lo que también se busca es hacer una “limpieza” de la factura de energía en esa región, teniendo en cuenta que a través de esta se realizan cobros que no tienen que ver o no están asociados con lo que es el servicio de energía.

Palma, en sus primeros análisis como interventor aseguró que Air – e posee en su contra la poca confianza que le tienen en el mercado donde las generadoras sienten incertidumbre al momento de venderle energía, lo que la obliga a estar expuesta a los precios que se manejan en bolsa que desde luego suelen ser más altos.

“Creo que el principal problema es la exposición que tiene una empresa como Air – e en la que hay poca confianza de las generadoras para vender la energía, entonces está mayoritariamente expuesta el 45% de la energía que hoy está comprando Air – e está en la bolsa con precios superiores a 1.000 pesos el kilovatio hora”.

En cuanto a anuncios que se hicieron en el pasado, como por ejemplo la eliminación de la “opción tarifaria”, el interventor Palma, explicó que cada uno se está analizando para confirmar que son aplicables en el marco de la constitución de la Ley, dejando claro de paso, que su idea no es “pelear” con nadie, sino encontrar soluciones conjuntas que en verdad beneficien a los usuarios de la compañía.

Otro parte de tranquilidad que dio Palma se encontró por el lado de las presiones políticas o de privados de las que pueda ser objeto, al asegurar que al ser de otra parte del país se encuentra “descontaminado” de la red de intereses que puedan existir sobre Air – e, su funcionamiento e intervención.