A pocas horas del cierre, la COP16 aún enfrenta desacuerdos

Faltando menos de dos días para concluir la COP16, persisten desacuerdos sobre la creación de un órgano subsidiario para el Artículo 8(j), que busca garantizar la participación de pueblos indígenas y comunidades locales en la Convención. Este órgano facilitaría una comunicación más directa con las partes y aumentaría el acceso a financiación para estos grupos.

Aunque la Unión Europea apoya la propuesta, Rusia e Indonesia mantienen su oposición. Según la presidenta de la COP16 y ministra Susana Muhamad, se está trabajando para llegar a un acuerdo con estos países.

“Hay ya temas más técnicos, más específicos, sobre cómo se definen las personas que estarían allí, la representatividad. También es porque tiene implicaciones dentro de sus propios países en su relacionamiento con los pueblos indígenas, entonces es complejo, pero esperamos buscar hoy una posibilidad de apertura para que estos dos países le den viabilidad a este órgano”, señaló.

Sobre el debate de reconocimiento de la categoría “población afrodescendiente” en los textos del acuerdo de biodiversidad, la ministra señaló que ya se ha alcanzado un consenso, y en las próximas horas podría concretarse esta inclusión.

Otro tema que genera tensiones entre los países es la movilización de recursos, es decir, cómo se transferirán fondos entre 2025 y 2030 para implementar el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, aprobado en la COP15. Los países en desarrollo insisten en la necesidad de un marco común de monitoreo y reporte que garantice el cumplimiento de las metas de financiación establecidas.

“Hay un debate de quién define si las cuentas dan o no dan, entonces los países en desarrollo dicen que no es claro, no es transparente, no tenemos un marco común; mientras los países en desarrollo dicen, nosotros sí estamos cumpliendo con las metas”, agregó.

Otros temas pendientes incluyen la creación de un Fondo para canalizar las contribuciones empresariales relacionadas con los recursos genéticos presentes en bases de datos digitales, así como el establecimiento de un sistema de monitoreo para evaluar el avance de los países en el cumplimiento de las 23 metas del Marco Kunming-Montreal.

“Esta noche debe salir el texto de la Presidencia que recoge los consensos, seguirá en consulta durante el día de mañana y en la plenaria de la noche podremos ver si se logra avanzar en estas decisiones o no”, agregó.

Finalmente, Muhamad destacó como uno de los grandes avances de la COP16 la aprobación de un acuerdo para identificar y proteger áreas marinas de importancia ecológica en aguas internacionales, lo que facilitará la conservación de la biodiversidad marina, respetando los derechos y jurisdicciones de los Estados.