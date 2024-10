Factura electrónica no es una opción, es obligación: director de la DIAN

Jairo Villabona, director de la Dian, dialogó con W Sin Carreta sobre cómo avanza la implementación de la facturación electrónica en Colombia, resaltando que esta ya no es una opción para los comerciantes, sino una “obligación”.

“Nosotros vivimos de los impuestos, si la Dian no recauda el dinero no hay país (…). Todas las personas debemos ser conscientes, hemos hecho campañas en la calle para que las personas exijan la factura electrónica Colombia”, indicó.

“La factura electrónica no es una opción, el comerciante no puede decirle si le da o no”, añadió.

¿Colombia es un país de altos impuestos?

El director de la Dian aseguró que en muchas ocasiones ha escuchado comentarios de personas y en medios de comunicación en los que se dice que se van del país porque en Colombia se pagan muchos impuestos, “pero la verdad es que no”.

De esta manera, explicó que Colombia recauda el 15.3% de lo que produce su economía, mientras que países como Chile el 19.6%.

Finalmente, señaló que en el país hay una alta evasión que, al parecer, rondaría los 100 billones de pesos.