“Una muy buena competencia te lleva a ser mejor”: creadora de Accesorios Avemaría

Mi sueño no era ser emprendedora, yo me veía en otra cosa: creadora de Accesorios Avemaría

Ana María Botero, emprendedora y dueña de ‘Accesorios Avemaría’, conversó en los micrófonos de Mujeres W sobre lo que significa emprender en Colombia y su empresa de accesorios.

Para iniciar, aseguró que no tiene una historia difícil de emprendimiento, “emprendí sin la necesidad de que esto fuera un ingreso principal, simplemente era un ingreso más, dejé de trabajar en ese momento y empecé a hacer accesorios. Mi sueño no era ser emprendedora, yo me veía en otra cosa, yo soy administradora de empresas, me veía siendo una alta ejecutiva en un banco, nada que ver a lo que terminé siendo, pero siempre con esa vena emprendedora al final”.

Añadiendo que se dio cuenta que tenía talento en ese emprendimiento fue porque le empezó a dar frutos económicos, “cuando tenía plata en mi bolsillo me di cuenta de que me iba mejor en eso que en emplearme. Incluso estuve durante un tiempo indecisa si debía terminar la universidad, pero al final lo logré”.

Por otra parte, indicó que “soy tan positiva, porque cuando me preguntan momentos difíciles no los recuerdo. Estoy viviendo un momento importante con mi empresa, con la transformación de mi liderazgo, dándome cuenta de que si no soy una líder potente en mi empresa no lo vamos a lograr, es un reto importante porque transformar el liderazgo significa transformarte a ti”.

Entre otras cosas, destacó la historia de amor que tiene con su pareja, con quien lleva 17 años, y ha afrontado momentos muy difíciles por un problema de adicción a las drogas por parte de su esposo.

“Cuando empezamos, yo era muy rumbera, pero cero que ver con las drogas, él en su momento me decía mentiras, duré engañada seis años, el amor lo enceguece a veces, cuando él era drogadicto fuimos al toxicólogo él confesó que había consumido marihuana, cocaína y heroína, eso fue un baldado de agua fría, él estuvo en un centro de rehabilitación”, mencionó.

Añadiendo que “lo que yo he aprendido es que tiene que haber una motivación muy fuerte para salir de ahí y creo que la motivación de él era yo”.

Por último, la empresaria comentó que le encanta la competencia, “si el gremio se fortalece más el mundo va a poner los ojos en nosotros, somos un gremio relativamente pequeño porque no somos grandes empresas, una muy buena competencia te lleva a ser mejor”.

Escuche la entrevista completa a continuación: