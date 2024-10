Javier Milei Foto: Juan Mabromata / AFP via Getty Images

“Milei no niega el cambio climático”: subsecretaria de Ambiente de Argentina

Ana Vidal de Lamas, subsecretaria de Ambiente de Argentina, conversó con Julio Sánchez Cristo para La W a propósito de su participación en la COP16 que se lleva a cabo en Cali hasta el próximo 1 de noviembre,

En primer lugar, Vidal aseguró que el propósito de esta cumbre es conseguir “financiamiento de diversas fuentes, tanto de gobiernos nacionales como de organismos no gubernamentales o de privados (…) no podemos hacer nada por los temas ambientales, si no tenemos con qué hacerlo”.

“Es muy intensa la actividad (en la COP16). En nuestro caso, trajimos a un experto en genética y la Cancillería argentina nos está dando una mano muy importante, porque estas cosas no son solamente ambientales, sino que también tienen su lado diplomático”, resumió la secretaria Vidal.

Sobre las declaraciones del presidente Javier Milei en contra de la agenda para 2030 en términos de lucha contra el cambio climático, Vidal sostuvo que el mandatario sostiene que este fenómeno “no es en un 100% debido a la actividad antrópica, sino que hay ciclos naturales de la naturaleza que nos están llevando a estas variaciones climáticas”.

Por eso, sostuvo que estas variaciones climáticas están siendo atendidas con proyectos de mitigación y de adaptación.

“En ningún momento hemos salido de la Convención de Cambio Climático, seguimos con todos los reportes e informes que tenemos que presentar (…) no es que (Milei) lo niegue (el cambio climático), sino que está enfocado en otra línea científica que sostiene esto que acabo de contar”, sostuvo.

En cuanto a la agenda 2030, la secretaria agregó que el presidente Milei ha sostenido que los organismos de Naciones Unidas “están invadiendo la soberanía nacional exigiéndonos muchísimas cosas que países de subdesarrollados como nosotros no estamos en condiciones de llevar adelante”.

Por eso, advirtió que “es muy fácil levantar la mano y botar muchas agendas, pero después no se cumplen”, lo cual es “lo que está sosteniendo la (agenda) 2030″. Por eso, advirtió que Milei “en ningún momento está en contra de los objetivos de la agenda, porque nadie está en contra de sacar el hambre del mundo y tener menos pobreza o agua segura, pero las metas y los indicadores llevan a posiciones que países como los nuestros tienen imposibilidad de cumplimiento, lo hacemos al ritmo que podemos”.

Frente a la decisión del Gobierno Milei de reemplazar el Ministerio de Medio Ambiente por la Secretaría del Ministerio del Interior del que ella hace parte, la subsecretaria explicó: “Había 16 ministerios y ahora solo hay 8 (…) no es un Ministerio de Ambiente, pero tengo las mismas funciones que tenía el Ministerio en su momento. Seguimos adelante como siempre, es un tema de reestructuración porque eran demasiados organismos”.

