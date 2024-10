No hay doble negociación en mesa de diálogo con ELN: Iván Cepeda por salida de grl Murillo

El senador de la República Iván Cepeda pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la información que dio en primicia este medio en la que se habla de que el ELN habría presionado el retiro de Óscar Murillo, el recién salido general del Ejército.

Ante esta noticia, Cepeda aclaró que ese tipo de ‘negociación’ no se dio en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional.

“Eso no puede ser. En la mesa de diálogos no se ha hablado nunca de un general de la República y menos en términos de buscar cualquier clase de medida o sanción sobre su función. Esto por la razón de que el proceso gira en medio de temas claramente estipulados”, dijo.

“La delegación del Gobierno no permitiría que se hicieran estas alegaciones sin alguna reacción”, añadió.

Incluso, destacó que en los trabajos que se desarrollan en la mesa de negociación con ese grupo armado siempre están presentes observadores de las Fuerzas Militares, de la Policía y del Ministerio de Defensa.

“Todas las decisiones son de pleno conocimiento del Ministerio y de la fuerza pública, más cuando las decisiones están relacionadas con las Fuerzas Militares”, señaló.

Varias denuncias sobre este caso, de 2022 a 2023

El senador Cepeda ratificó que una cosa es que “el ELN tenga estrategias y realice campañas, no lo puedo negar ni afirmar y no me extrañaría; otra cosa es que haya sido un tema debatido o que habría habido una especie de decisión que tendría como objetivo agredir o atentar contra la honra y la carrera del general. Eso no es cierto”.

“En la mesa de diálogo no hay doble negociación, es una afirmación falsa y mal intencionada”, reiteró.

Además, mencionó que en el caso en que se tuviera una doble negociación se incurriría en un delito, por lo que pidió W Radio hacerle llegar las denuncias en las que se ahonda en los detalles de la noticia.

“Una cosa distinta es que la delegación del Gobierno y los del MinDefensa estén tolerando una negociación contra la carrera del general. Si hay una denuncia penal sobre eso, agradecería que nos la muestren para responder ante la autoridad que nos llama”, indicó.

Finalmente, aseguró que él no ha hablado sobre la situación del general Murillo, pues eso no le atañe. “Lo que sí puedo decir es que esa discusión no se ha dado sobre la mesa”.