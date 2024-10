Nos tienen el dinero retenido: usuarios de DolarApp dicen que no pueden retirar recursos

La W conoció denuncias de varios usuarios de la aplicación DolarApp, que funciona como una cuenta en dólares digitales y opera en México, Argentina y Colombia y que se usa para realizar transferencias internacionales y operar con criptomonedas.

Varios afectados señalan que desde hace un mes no pueden retirar su dinero, es decir, lo tienen congelado.

Enrique contó en W Radio que hace casi dos años usa esta aplicación para transferir dinero del extranjero pero que hace un mes no puede sacar su plata.

“Desde hace un mes comencé a tener problemas para retirar mi dinero, sencillamente me dicen: pásenos otra cuenta, nos ponen más trabas, demoras, y es el momento en el que no tengo una respuesta clara de qué está pasando con el dinero, no se sabe. He tratado de buscar por todos los medios oficinas en Colombia, teléfonos en Colombia, y lo único que encontramos es simplemente un robot que responde cada tres horas”, aseguró.

Por su parte, Juan afirmó que la aplicación le venía funcionando muy bien, pero de un momento a otro le dejó de funcionar. Incluso él les recomendó a sus clientes usar esta plataforma.

“A través de la plataforma a absolutamente todos nuestros clientes les congelaron los recursos. Es una falta de respeto, llevamos un mes en esto, la plataforma no da respuesta, dicen que cinco días hábiles, después escriben y dicen: no, es que no nos sirve la dirección que usted nos envió, por favor, envíela de nuevo, se envía de nuevo, se manda la correspondencia, dicen que se tardan siete días hábiles más para responder y así estamos”, afirmó.

Entre tanto, Camila aseveró que ingresó un dinero a la aplicación Dolarapp hace aproximadamente dos meses. La primera vez le bloquearon la cuenta, le retuvieron el dinero y le solicitaron mucha documentación soportando el dinero, lo hice y finalmente casi después de 15 días hicieron la devolución y le indicaron que estaba ya la cuenta habilitada.

“Volví a ingresar un dinero en moneda digital y nuevamente lo bloquearon, entraron en revisión y está aún retenido. Esta vez ya lleva casi 20 días bloqueada y dicen que está en revisión”, señaló fuera de micrófonos.

Los afectados señalaron que cuando intentan escribir su situación en grupos de la comunidad, eliminan los comentarios y los sacan del grupo.

Hasta el momento La W no ha recibido una respuesta de DolarApp frente a estas denuncias.