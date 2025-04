“No me condene a muerte”: Sneyder Pinilla pide protección tras ser condenado por escándalo en UNGRD

El escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue revelando nuevas aristas. Esta vez, Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres, pidió a través de una carta protección para su vida, luego de que se oficializara su condena por apropiarse de recursos públicos.

“Acudo ante usted respetuosamente con la finalidad de reiterar mi aceptación de la condena (…) nuevamente pido perdón a las víctimas y que no se me condene a muerte; en el sentido de que se me garantice la vida y se me proteja”, expresó Pinilla en la misiva dirigida a la juez décima penal del circuito de Bogotá.

La solicitud se da pocos días después de que esa misma juez avalara el preacuerdo entre la Fiscalía y Pinilla, quien ahora enfrentará una pena de 5 años, 8 meses y 1 día de prisión, tras devolver 618 millones de pesos que había sustraído durante su paso por la entidad.

Pinilla, quien comparece de forma virtual desde una guarnición militar donde permanece recluido, también está colaborando con la justicia.

La fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, pidió que se mantenga su reclusión en ese lugar por motivos de seguridad, ya que el exfuncionario será testigo clave en el proceso que se adelanta contra 25 funcionarios presuntamente implicados en el millonario entramado de corrupción.

Esta es la carta:

