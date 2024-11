Agarrón entre el fiscal Burgos y la defensa de José Manuel Gnecco en el juicio

Un fuerte enfrentamiento se vivió en medio de la audiencia de juicio que se adelanta contra José Manuel Gnecco, procesado por el homicidio de su esposa, María Mercedes Gnecco, ocurrido el 5 de octubre de 2021, en San Andrés.

Los protagonistas fueron el fiscal del caso Mario Burgos y el abogado defensor, Marlon Díaz; la juez finalmente intervino asegurando que ese tipo de discusiones son innecesarias y que son una burla para la administración de justicia.

El fiscal Mario Burgos denunció que supuestamente recibió amenazas de parte del abogado Díaz.

#NoticiaW | Agarrón entre la @FiscaliaCol y la defensa de José Manuel Gnecco en el juicio: el fiscal Mario Burgos denunció amenazas y el abogado @MarlonDiazAbog replicó que "el ánimo beligerante" del fiscal es frecuente. La juez dijo que esto es "una burla a la administración de… pic.twitter.com/5EnuJ02P0S — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 1, 2024

“El abogado Marlon Díaz hizo unas aseveraciones en mi contra, y en contra del doctor Eduardo, que tomamos como amenazas directas. Una vez termina dicha sesión, el abogado Marlon Díaz indica que nos encontramos en indagaciones en nuestra contra y hace gesticulaciones de que “nos llegará pronto la hora”, afirmó.

Burgos también dijo que “queremos dejar esa constancia porque nos sentimos amenazados (…) eso me parece una falta de respeto por parte del abogado diciendo que nos llegará la hora”.

Igualmente, el fiscal Eduardo Duarte también respaldó a Burgos y se mostró preocupado.

El abogado de las víctimas (familia de María Mercedes Gnecco) respaldó al fiscal Burgos y aseguró que le preocupa lo que ocurre en este caso.

Por su parte, el abogado Marlon Díaz respondió asegurando que han sido constantes las agresiones verbales del fiscal Burgos.

Díaz señaló que antes de asumir la defensa de Gnecco, ya se presentaban manifestaciones desobligantes de Burgos.

“Es clarísimo que siempre, no en esta oportunidad, sino incluso, desde antes de mi llegada radicado al poder, quienes hoy están pidiendo o dejando una constancia (refiriéndose al fiscal Burgos) e incluso sin estar yo presente se han referido de manera peyorativa, muchas veces de manera injuriosa a cualquier actuación o petición que ha hecho esta defensa (…)”, dijo el abogado defensor.

Agregó que “el ánimo permanente, pendenciero, beligerante, del delegado de la Fiscalía de apoyo, el señor Burgos, no el día de ayer, sino en el desarrollo de todas las audiencias, ha sido una constante. No sé por qué no refiere a las veces que ayer, afuera de esta sala, con su gesticulación me retó a pelear”.

Finalmente, la juez primera penal del Circuito de San Andrés expresó su malestar por este tipo de manifestaciones en medio de la audiencia de juicio y aseguró que son “innecesarias” y añadió que son “una burla a la administración de justicia”.

“Es necesario para la suscrita que cada uno de los elementos procesales y demás intervinientes se ciñan a sus funciones, la Fiscalía, las funciones que tiene, la defensa, también, y se dejen de lado cualquier tipo de circunstancias ajenas al desarrollo normal de este proceso. Considera este despacho que todas las circunstancias que vienen pasando son una burla a la administración de justicia; (…) son tiempos perdidos, horas perdidas, momentos innecesarios que solamente generan desgaste en cada uno de ustedes y en la suscrita”, manifestó la juez.