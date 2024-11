Al Oído | “Gustavo Petro es el enemigo de Bogotá”: Briceño al presidente

Eso es lo que está pasando nuevamente: la víctima es Bogotá.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien dice llamar a cuidar el ambiente, se le atraviesa a la capital con la demanda radicada ante el Consejo de Estado en contra de la ampliación de la Avenida Boyacá, la cual fue admitida para su estudio por el alto tribunal.

Olvidan que la reserva Thomas van der Hammen tiene 1.395 hectáreas. Lo que usted a su oído debe saber es que, para hacer la extensión de la Avenida Boyacá, se autorizó sustraer únicamente 20 hectáreas y que el compromiso fue una compensación ambiental de 120 hectáreas.

No se equivoca el alcalde Carlos Fernando Galán al decir que esto es una nueva intromisión del Gobierno Nacional frente a un proyecto que pretende desembotellar el norte de la ciudad:

“Otra intromisión más del Gobierno Nacional (…) lo he dicho en varios escenarios: el Gobierno Nacional quiere impedir por cualquier medio la ampliación de la Avenida Boyacá. Este proyecto hace parte del desarrollo organizado con las compensaciones ambientales necesarias que requiere la ciudad”.

Al final, el alcalde Galán exigió respeto por la autonomía territorial como debe ser.

Se le atraviesan al proyecto para hacer política. Ni hacen ni dejan hacer y es que bien lo recordó el concejal Daniel Briceño a su oído. Esto es a todo lo que se le han atravesado:

Se hundió la ampliación de la Autopista Norte

Se paralizó la extensión de la Avenida Boyacá

No se cumplió con los recursos para el transporte público

Se ataca al metro de Bogotá

Se paralizó el San Juan de Dios.

¿Esa es la política de amor con Bogotá?

¡No le inventen películas a Vargas Lleras!

Le quieren armar película al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien estaba con su equipo grabando un video para redes y, al olvidar algo que iba a decir, manotea una vez en la mesa, luego se ríe y vuelve a grabar.

El video, filtrado de forma malintencionada, se compara con el ‘cocotazo’ de su momento a una persona de seguridad cuando era candidato presidencial.

Las cosas como son: no se puede comparar una acción con la otra. La del pasado es reprochable, pero hacer un gesto no tiene nada. Manotear, además solo una vez, no tiene nada.

¿Acaso este país se va a volver tan de cristal que cualquier gesto lo van a malinterpretar ahora?