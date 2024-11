Bogotá implementa Plan Piloto para puentes festivos de noviembre

Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá implementará nuevamente el Plan Piloto de movilidad en los principales corredores de salida de la ciudad durante los puentes festivos de noviembre. La medida busca mejorar el flujo vehicular los días de alta circulación, estableciendo horarios de salida e ingreso según la numeración de las placas de los vehículos.

El plan operará los sábados 2 y 9 de noviembre, permitiendo la circulación de vehículos con placas terminadas en número par de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y en número impar de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Según la Secretaría, este esquema se ha diseñado para distribuir la salida de viajeros en franjas horarias y así mitigar los embotellamientos en las principales vías de la capital, como la Autopista Norte, la Calle 13 y la Avenida Boyacá.

Para el retorno de los viajeros, los lunes festivos 4 y 11 de noviembre regirá el Pico y Placa Regional en los accesos a Bogotá, manteniendo la misma lógica de par e impar en horarios diferenciados. Claudia Díaz, Secretaria de Movilidad, señaló la importancia de que la ciudadanía respete las franjas establecidas. “La mejora en los tiempos de desplazamiento dependerá de la colaboración de los conductores. Vimos un avance en la velocidad de algunos corredores en octubre, pero es necesario el compromiso de todos para que el impacto sea significativo”.

Durante el último puente festivo del Día de la Raza, la Autopista Sur y la Calle 13 registraron una mejora en la velocidad promedio durante las horas de restricción. Sin embargo, un 46% de los vehículos no acataron la medida, afectando los resultados esperados, según reportes de la Secretaría.

El operativo contará con 100 Agentes Civiles de Tránsito, 80 unidades de la Policía de Tránsito, y 40 puntos de control de seguridad vial, con énfasis en velocidad y pruebas de alcoholemia. Además, se implementarán reversibles en la Carrera 7 y la Avenida Boyacá los días 3 y 4 de noviembre para facilitar el ingreso de vehículos desde el norte de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad monitoreará el tráfico desde el Centro de Gestión de Tránsito (CGT) y brindará actualizaciones en tiempo real a través de las redes sociales @BogotaTransito y @SectorMovilidad.